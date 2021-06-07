Пермский депутат попросил СКР дважды наказать Жириновского

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского просят привлечь к уголовной ответственности Фото:

Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк попросил следственный комитет России привлечь лидера ЛДПР Владимира Жириновского к уголовной ответственности по двум статьям. Лисняк на своей странице в Instagram сообщил, что написал соответствующие заявления на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

«Будучи в Москве, подал два заявления в Следственный комитет РФ на имя председателя Александра Бастрыкина. Первое — в отношении Владимира Жириновского, [депутата Госдумы] Олега Лаврова и [руководителя пермского реготделения ЛДПР] Олега Постникова», — написал Лисняк. Он просит привлечь членов ЛДПР по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав с использованием служебного положения).

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Лисняк также попросил СКР привлечь Жириновского к уголовной ответственности еще и за воспрепятствование законной деятельности журналистов URA.RU. Пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин в беседе с корреспондентом агентства от комментариев воздержался. В пресс-службу СКР направлен запрос.

Поводом для подобных заявлений послужил тот факт, что Лисняк с марта пытается выйти из ЛДПР, однако ему это не дают сделать. URA.RU рассказывало об этом и о судебных спорах члена ЛДПР со своей партией. После этого Жириновский назвал журналистов агентства «мародерами морального фронта» и потребовал закрыть URA.RU, внеся ее в список запрещенных организаций.

Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил Жириновскому, заявив, что последний путает ЛДПР с Родиной и другие факты. Некрасов напомнил о том, что Жириновский требовал не сообщать о стрельбе в школах, отправлять на психиатрические обследования владельцев собак, а возраст детства увеличить до 30 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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