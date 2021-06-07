Пермский депутат попросил СКР дважды наказать Жириновского

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского просят привлечь к уголовной ответственности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк попросил следственный комитет России привлечь лидера ЛДПР Владимира Жириновского к уголовной ответственности по двум статьям. Лисняк на своей странице в Instagram сообщил, что написал соответствующие заявления на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

«Будучи в Москве, подал два заявления в Следственный комитет РФ на имя председателя Александра Бастрыкина. Первое — в отношении Владимира Жириновского, [депутата Госдумы] Олега Лаврова и [руководителя пермского реготделения ЛДПР] Олега Постникова», — написал Лисняк. Он просит привлечь членов ЛДПР по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав с использованием служебного положения).

Лисняк также попросил СКР привлечь Жириновского к уголовной ответственности еще и за воспрепятствование законной деятельности журналистов URA.RU. Пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин в беседе с корреспондентом агентства от комментариев воздержался. В пресс-службу СКР направлен запрос.

Поводом для подобных заявлений послужил тот факт, что Лисняк с марта пытается выйти из ЛДПР, однако ему это не дают сделать. URA.RU рассказывало об этом и о судебных спорах члена ЛДПР со своей партией. После этого Жириновский назвал журналистов агентства «мародерами морального фронта» и потребовал закрыть URA.RU, внеся ее в список запрещенных организаций.

Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил Жириновскому, заявив, что последний путает ЛДПР с Родиной и другие факты. Некрасов напомнил о том, что Жириновский требовал не сообщать о стрельбе в школах, отправлять на психиатрические обследования владельцев собак, а возраст детства увеличить до 30 лет.

Скрин: Илья Лисняк, Instagram