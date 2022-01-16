Власти Кургана отреагировали на готовящуюся акцию протеста

Организаторы хотели посвятить пикет больным диабетом детям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана потребовали от организаторов массовых пикетов в поддержку детей с диабетом перенести мероприятие на более поздний срок. Об этом 17 января URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Организатору публичного мероприятия разъяснено, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона <…> проведение публичных мероприятий за исключением пикетирований, проводимых одним участником, запрещено. В связи с этим организатор публичного мероприятия проинформирован о необходимости изменить время проведения мероприятия и перенести его на более поздний период», — объяснили в мэрии.

Представители Диабетического общества Курганской области планировали 22 января провести пикет, в котором должны были принять участие не более 100 человек. Так организаторы хотели привлечь внимание жителей и властей к проблемам людей с сахарным диабетом.

С конца декабря 2021 года в регионе возле правительственных зданий прошло девять одиночных пикетов. Мамы школьников с диабетом просят обеспечить детей системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови, чтобы не нужно было ежедневно протыкать пальцы. Власти отвечали, что по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ.

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