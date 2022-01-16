16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

В Кургане разваливается дом рядом с мостом ЖБИ. «Из стен выпали маячки-щеломеры»

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка административного здания. Курган, аварийный дом, маячки
Жители дома по проспекту Машиностроителей, 19 несколько лет добиваются переселения Фото:

В Кургане рядом с отремонтированным мостом ЖБИ разваливается аварийный дом. Из стен выпали маяки-щеломеры. В их пропаже обвинили жильцов.

«Сперва люди из верхов вообще не желали признать здание на Машиностроителей, 19 ветхим (хотя по стенам шли разломы). В 2015-м жильцы дошли до Москвы и добились этого. Но недавно рядом построили новый мост — и все затрещало по швам еще громче. Настолько, что из стен выпали маячки-щелометры, которые измеряют изменения дефектов, — вместо них поставили новые, а в пропаже обвинили народ», — сообщается в группе Ural Mash в соцсети «ВКонтакте».

У дома нет управляющей компании, жильцы обращаются в администрацию города. По данным жильцов, в списках на расселение они нашли только несуществующий номер дома — №119.

В администрации URA.RU сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению из аварийных домов, так как был признал аварийным после 2017 года. «В настоящее время разрабатывается проект муниципальной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года“, в который будет включен дом № 19 по пр. Машиностроителей в Кургане. В случае предоставления субсидии из бюджета Курганской области на финансирование данной программы жители дома будут расселены», — уточнили в мэрии.

В 2019 году жители аварийного дома по проспекту Машиностроителей, 19, в Кургане записали видеообращение к Андрею Потапову, который на тот момент был главой Кургана. Они предложили мэру переехать к ним и «ощутить на себе все тяготы такой жизни». Потапов ответил, что на расселение дома требуется 150 млн рублей.

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В Кургане рядом с отремонтированным мостом ЖБИ разваливается аварийный дом. Из стен выпали маяки-щеломеры. В их пропаже обвинили жильцов. «Сперва люди из верхов вообще не желали признать здание на Машиностроителей, 19 ветхим (хотя по стенам шли разломы). В 2015-м жильцы дошли до Москвы и добились этого. Но недавно рядом построили новый мост — и все затрещало по швам еще громче. Настолько, что из стен выпали маячки-щелометры, которые измеряют изменения дефектов, — вместо них поставили новые, а в пропаже обвинили народ», — сообщается в группе Ural Mash в соцсети «ВКонтакте». У дома нет управляющей компании, жильцы обращаются в администрацию города. По данным жильцов, в списках на расселение они нашли только несуществующий номер дома — №119. В администрации URA.RU сообщили, что дом не попал в федеральную программу по переселению из аварийных домов, так как был признал аварийным после 2017 года. «В настоящее время разрабатывается проект муниципальной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года“, в который будет включен дом № 19 по пр. Машиностроителей в Кургане. В случае предоставления субсидии из бюджета Курганской области на финансирование данной программы жители дома будут расселены», — уточнили в мэрии. В 2019 году жители аварийного дома по проспекту Машиностроителей, 19, в Кургане записали видеообращение к Андрею Потапову, который на тот момент был главой Кургана. Они предложили мэру переехать к ним и «ощутить на себе все тяготы такой жизни». Потапов ответил, что на расселение дома требуется 150 млн рублей.
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