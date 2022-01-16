Источники: чиновнику мэрии Кургана выдали премию в 400 тысяч

Инсайдеры сообщили о премии в 400 тысяч рублей одному из директоров департамента мэрии Кургана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директору одного из департаментов администрации Кургана выплатили премию по итогам 2021 года в размере 400 тысяч рублей, сообщили URA.RU источники, близкие к властям города. При этом некоторые рядовые сотрудники заявляют, что остались вообще без годовой премии.

«Премия директору департамента составила 400 тысяч [рублей]. При этом многие рядовые сотрудники остались без премий, несмотря на заявления руководства, что премии получат все», — рассказал один из инсайдеров.

«Единовременное денежное вознаграждение муниципальным служащим выплачивается по результатам их работы за календарный год. Оно выплачено всем сотрудникам администрации города, проработавшим не менее шести месяцев в отчетном году, не имеющим дисциплинарных взысканий — с учетом оценки эффективности их работы», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии. На вопросы о премиях директору департамента в пресс-службе не ответили.

Ранее источники URA.RU сообщали, что глава Кургана Елена Ситникова получит премию по итогам года в размере 500 тысяч рублей. Рядовые чиновники мэрии при этом опасались, что останутся вообще без премий. В мэрии тогда заявляли, что премии выплатят всем сотрудникам администрации с учетом эффективности их работы при условиях, что они проработали не менее полугода и не имеют дисциплинарных взысканий. Позже инсайдеры, близкие к властям города, сообщали, что представители управленческой команды получат премии, которые в основном попадают в диапазон от 20 до 100 тысяч рублей.

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