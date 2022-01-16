16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Губернатор Махонин допустил возможность введения локдауна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор Дмитрий Махонин объяснил, в каком случае придется ужесточить антиковидные меры Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин допустил, что при ухудшении эпидобстановки в регионе придется ужесточить антиковидные меры вплоть до локдауна. Данная информация 17 января была размещена на сайте краевого правительства.

«С начала года заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в 1,5 раза. <…> В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, а также систематических нарушениях мер безопасности, оперштаб будет вынужден принять крайне жесткие меры — вводить дистант в школах, новые ограничения работы для организаций общественного питания, торговых центров и учреждений других сфер, в которых предполагается массовое скопление людей и т. д., вплоть до локдауна», — цитирует пресс-служба губернатора.

Махонин призвал жителей четко соблюдать все санитарные и ограничительные меры и пройти курс иммунизации. Также он поручил подчиненным напомнить подведомственным организациям о необходимости «жестко соблюдать противоэпидемические требования».

Ранее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень представила план борьбы с распространением в регионе штамма «Омикрон». Махонин поддержал ее предложение и поручил министерству финансов найти деньги.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин допустил, что при ухудшении эпидобстановки в регионе придется ужесточить антиковидные меры вплоть до локдауна. Данная информация 17 января была размещена на сайте краевого правительства. «С начала года заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в 1,5 раза. <…> В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, а также систематических нарушениях мер безопасности, оперштаб будет вынужден принять крайне жесткие меры — вводить дистант в школах, новые ограничения работы для организаций общественного питания, торговых центров и учреждений других сфер, в которых предполагается массовое скопление людей и т. д., вплоть до локдауна», — цитирует пресс-служба губернатора. Махонин призвал жителей четко соблюдать все санитарные и ограничительные меры и пройти курс иммунизации. Также он поручил подчиненным напомнить подведомственным организациям о необходимости «жестко соблюдать противоэпидемические требования». Ранее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень представила план борьбы с распространением в регионе штамма «Омикрон». Махонин поддержал ее предложение и поручил министерству финансов найти деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...