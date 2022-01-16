Губернатор Махонин допустил возможность введения локдауна

Губернатор Дмитрий Махонин объяснил, в каком случае придется ужесточить антиковидные меры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин допустил, что при ухудшении эпидобстановки в регионе придется ужесточить антиковидные меры вплоть до локдауна. Данная информация 17 января была размещена на сайте краевого правительства.

«С начала года заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в 1,5 раза. <…> В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, а также систематических нарушениях мер безопасности, оперштаб будет вынужден принять крайне жесткие меры — вводить дистант в школах, новые ограничения работы для организаций общественного питания, торговых центров и учреждений других сфер, в которых предполагается массовое скопление людей и т. д., вплоть до локдауна», — цитирует пресс-служба губернатора.

Махонин призвал жителей четко соблюдать все санитарные и ограничительные меры и пройти курс иммунизации. Также он поручил подчиненным напомнить подведомственным организациям о необходимости «жестко соблюдать противоэпидемические требования».

Ранее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень представила план борьбы с распространением в регионе штамма «Омикрон». Махонин поддержал ее предложение и поручил министерству финансов найти деньги.

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