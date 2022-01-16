Больше всего нагрузки достанется сотрудникам скорой, «неотложки» и CALL-центров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании краевого оперштаба 17 января представила план борьбы с распространением в регионе штамма «Омикрон». Основная нагрузка, по ее словам, ляжет на call-центры, неотложную и скорую помощь, а также поликлиники.

«Ситуация будет развиваться по сценариям, как в других странах. Мы взяли Германию, Испанию, Великобританию, США, Францию. Посмотрели данные на основании института ежедневного мониторинга университета John Hopkins. Мы наложили эту ситуацию на Пермский край и увидели, что с момента удвоения [количества] заражений, а мы близки к этому моменту, динамика будет развиваться в геометрической прогрессии», — рассказала Крутень. В результате через семь недель после того, как впервые число заразившихся за неделю в два раза превысит аналогичные показатели прошлой недели, в сутки будет фиксироваться 13,9 — 17,3 тыс. заражений.

Власти, сказала Крутень, осознают, какая нагрузка ляжет на систему здравоохранения. Она представила план действий:

Увеличить в два раза количество диспетчеров CALL-центров, предварительно обучив их азам медицины (они будут фильтровать обратившихся между поликлиниками, скорыми и «неотложкой»).

Активно применять телемедицинские технологии (врачей на всех не хватит)

Создать в каждом районе Пермского края COVID-центры, в том числе при детских поликлиниках (тут будут давать лекарства и брать тесты).

В два раза увеличивается количество бригад неотложной помощи (с 400 до 800).

Оставить по одному врачу в бригадах скорой (так в два раза вырастет количество самих бригад).

Набрать в медицинских и немедицинских вузах 1000 волонтеров (они будут помогать в поликлиниках, на скорой, в CALL-центрах).

Заранее госпитализировать детей, людей старше 65 лет и людей из группы риска

Привлечь специалистов частных клиник (Крутень попросила найти в бюджете средства на это).

Провести ревакцинацию всех медработников (система не переживет, если кто-то выпадет из строя).

Организовать выдачу лекарств и проведение тестов силами «неотложки» и «скорой» (на это тоже надо найти деньги в бюджете).

Развернуть до 7,5 тыс. коек (пока есть 2 163, из которых 1425 занято).

Оснастить дополнительно 60 коек в реанимации (сейчас — 263).

Увеличить мощности лабораторий до 18 тыс. исследований в сутки (а еще можно давать тексты частным клиникам, которые работают по ОМС).

Сократить плановую помощь (практически до минимума)

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложения поддержал. И поручил министерству финансов найти деньги: «У нас есть резервный фонд. И дополнительные средства на мероприятия, которые были перечислены, там заложены. Надо оперативно отработать».

Ранее он призвал правительство подготовиться к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом. Он поручил минздраву совместно с минфином проработать дополнительные предложения по подготовке медучреждении к волне заболеваемости. Министерство здравоохранения пообещало развернуть для борьбы с новым штаммом максимальное количество коек за весь период пандемии. Сразу после выхода с новогодних каникул в Пермском крае зафиксировали резкое увеличение подтвержденных случаев коронавируса. По прогнозу Анастасии Крутень, в феврале—марте количество заболевших превысит пиковые значения октября-ноября 2021 года в четыре раза. В Пермском крае уже есть шесть случаев заражения «Омикроном».

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