Порывы ветра повалили елку у мэрии Сургута Фото: читатель URA.RU

В Сургуте из-за ураганного ветра повалились две новогодние елки на центральных площадях города. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы города Виталий Криворот.

«Шквалистый ветер не прекращается. В городе наблюдается аномальное осложнение погодных условий — усиление ветра до 20 метров в секунду и более, метель, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. Аномально сильные порывы ветра уже повредили две новогодние елки в Сургуте — на проспекте Мира и площади Советов. Они накренились от шквального ветра и были временно демонтированы. Сейчас елки обесточены, на месте работают бригады коммунальных служб», — сообщил Криворот.

Чиновники городской администрации также призвал сургутян без острой необходимости не выходить из дома. «Сейчас находиться на улице небезопасно. Просим вас быть осторожнее», — добавил вице-мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается ухудшение погоды. 17 и 18 января в Югре синоптики прогнозировали метели и похолодание до — 30 градусов мороза.

Сквер у храма на проспекте Мира также остался без новогоднего украшения Фото: читатель URA.RU

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