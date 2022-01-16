16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

В Сургуте ураганный ветер повалил новогодние елки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра повалили елку у мэрии Сургута Фото:

В Сургуте из-за ураганного ветра повалились две новогодние елки на центральных площадях города. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы города Виталий Криворот.

«Шквалистый ветер не прекращается. В городе наблюдается аномальное осложнение погодных условий — усиление ветра до 20 метров в секунду и более, метель, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. Аномально сильные порывы ветра уже повредили две новогодние елки в Сургуте — на проспекте Мира и площади Советов. Они накренились от шквального ветра и были временно демонтированы. Сейчас елки обесточены, на месте работают бригады коммунальных служб», — сообщил Криворот.

Чиновники городской администрации также призвал сургутян без острой необходимости не выходить из дома. «Сейчас находиться на улице небезопасно. Просим вас быть осторожнее», — добавил вице-мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается ухудшение погоды. 17 и 18 января в Югре синоптики прогнозировали метели и похолодание до — 30 градусов мороза.

Сквер у храма на проспекте Мира также остался без новогоднего украшения
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В Сургуте из-за ураганного ветра повалились две новогодние елки на центральных площадях города. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы города Виталий Криворот. «Шквалистый ветер не прекращается. В городе наблюдается аномальное осложнение погодных условий — усиление ветра до 20 метров в секунду и более, метель, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. Аномально сильные порывы ветра уже повредили две новогодние елки в Сургуте — на проспекте Мира и площади Советов. Они накренились от шквального ветра и были временно демонтированы. Сейчас елки обесточены, на месте работают бригады коммунальных служб», — сообщил Криворот. Чиновники городской администрации также призвал сургутян без острой необходимости не выходить из дома. «Сейчас находиться на улице небезопасно. Просим вас быть осторожнее», — добавил вице-мэр. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается ухудшение погоды. 17 и 18 января в Югре синоптики прогнозировали метели и похолодание до — 30 градусов мороза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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