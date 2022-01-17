Зама губернатора ЯНАО наделили новыми полномочиями

Александру Подороге предстоит решить амбициозную задачу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Курирующий строительную отрасль заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога официально возглавил департамент строительства и жилищной политики, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. По сообщениям источников, чиновнику в новом статусе предстоит решить задачу по строительству больших объемов нового жилья и возведению десятков социальных объектов в условиях дефицита рабочей силы и роста цен на стройматериалы.

«Губернатор Дмитрий Артюхов поручил до 2024 года расселить миллион квадратных метров авариек, треть этой задачи уже выполнена. Чтобы более эффективно задействовать ресурсы, Подорога возьмет на себя стратегическое управление департаментом строительства. Сюда же относится коммуникация с профильными федеральными чиновниками и работа по привлечению в округ крупных девелоперов», — сообщили собеседники агентства.

Источники утверждают, что Подорога — лучший коммуникатор и сильный переговорщик. «Статус Подороги позволит решать эти задачи региону быстрее и результативнее. Новому главе департамента предстоит немало поработать над тем, чтобы в условиях дефицита стройматериалов и нехватки рабочей силы на фоне пандемии продолжить держать высокие темпы строительства», — рассказывают в правительстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что теперь уже бывший директор департамента строительства ЯНАО Юрий Теряев официально передаст полномочия заму губернатора Александру Подороге 18 января. По информации агентства, экс-глава ведомства продолжит работу в строительной сфере округа.

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