13 января 2022
12 января 2022

Глава департамента строительства ЯНАО теряет полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Теряев, пресс-конференция в Север-Пресс, теряев юрий
Юрий Теряев возглавлял департамент строительства с 2008 года Фото:

Директор департамента строительства ЯНАО Юрий Теряев, который также является главным архитектором региона, официально передаст свои полномочия заместителю губернатора Александру Подороге 18 января. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Проектом предлагается ввести в штат департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа: государственную должность заместителя губернатора, директора департамента автономного округа за счет должности директора департамента — главного архитектора автономного округа», — говорится в документах. Обновить структуру ведомства предлагают 18 января.

Также Теряев лишится должности главного архитектора ЯНАО — она будет предложена госслужащему, который находится на должности замдиректора. Кто займет его пост пока неизвестно, так как в департаменте продолжается реорганизация.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2008 году Юрия Теряева назначили директором департамента строительства ЯНАО. В декабре 2021 года стало известно, что замгубернатора Александр Подорога возглавит данное ведомство. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил его ввиду кадровых перестановок в правительстве.

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Директор департамента строительства ЯНАО Юрий Теряев, который также является главным архитектором региона, официально передаст свои полномочия заместителю губернатора Александру Подороге 18 января. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства. «Проектом предлагается ввести в штат департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа: государственную должность заместителя губернатора, директора департамента автономного округа за счет должности директора департамента — главного архитектора автономного округа», — говорится в документах. Обновить структуру ведомства предлагают 18 января. Также Теряев лишится должности главного архитектора ЯНАО — она будет предложена госслужащему, который находится на должности замдиректора. Кто займет его пост пока неизвестно, так как в департаменте продолжается реорганизация. Ранее URA.RU сообщало, что в 2008 году Юрия Теряева назначили директором департамента строительства ЯНАО. В декабре 2021 года стало известно, что замгубернатора Александр Подорога возглавит данное ведомство. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил его ввиду кадровых перестановок в правительстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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