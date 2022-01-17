Сумма активов богатейшего пермяка Александра Репина — более 10 млрд рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

СМИ составили рейтинг богатейших жителей Пермского края. Самым богатым пермяком признан скандальный миллиардер, владелец «Сатурн — Р» Александр Репин.

«1 место: Репин Александр. Сумма активов: 10 399 723 958 рублей», — сообщает Properm в своем рейтинге. За 2020 год Репин заработал 31 193 100 864 рублей. По этому показателю он находится на втором месте в рейтинге. По чистой прибыли за 2020 год миллиардер занял первое место (4,9 млрд рублей). В прошлом году суд передал в собственность города построенные магнатом школу и детский сад, которую он был вынужден построить «под давлением».

На втором месте расположился Сергей Поздеев, владелец компаний «Маслозавод Нытвенский», «Октябрьский», площадки «Перммолоко» и колхоза им. Ленина в Кишерти. Бизнесмен является одним из основных игроков на агропромышленном рынке. Также он владеет суммой активов более, чем на 5,1 млрд рублей (4 место). Третье место занял Владимир Матыцын, учредитель ООО «Нефтяная электронная компания», владелец более 30 предприятий в Пермском крае, связанных с химзащитой. Бизнес Матыцына распространился за пределы Пермского края. Суммарно у миллиардера набралось активов на 6,6 млрд рублей (2 место).

Среди знаменитых политиков Пермского края в рейтинге оказался экс-губернатор региона Олег Чиркунов, который давно проживает во Франции. Экс-глава края расположился в рейтинге на 11 месте с суммой активов более 5,2 млрд рублей (3 место). Сразу за Чиркуновым в рейтинге следует депутат заксобрания Пермского края Владимир Плотников, владелец многих компаний с различными специализациями. Политик уже многие годы остается парламентарием с самым большим задекларированным доходом в крае в 5,4 млрд (за 2020 год). Общая сумма активов у Плотникова — более 2,3 млрд рублей (12 место).

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