Госуслуги: какие выплаты на ребенка можно получить в 2022 году

Чиновники озвучили суммы пособий молодым родителям Фото: depositphotos.com

Более 10 различных выплат, связанных с рождением и воспитанием детей, могут получить россияне от государства в 2022 году. Список пособий опубликован на официальных страницах в соцсетях портала Госуслуг, посвященных поддержке родителей.

«Если в семье планируется или уже родился ребенок, родители могут получать разные виды господдержки. Размер пособий зависит от нуждаемости семьи, возраста ребенка, трудоустройства родителей и жизненной ситуации», — говорится в сообщении портала в telegram-канале.

Если женщина во время беременности находится в трудной финансовой ситуации, то она может получить пособие в 50% от суммы прожиточного минимума — около 6800 рублей. Работающим женщинам положены декретные — с 2022 года минимальная сумма за день составляет 456,66 рубля, а максимальная — 2572,6 рубля. При рождении ребенка до 1 февраля родители получат от государства 18886 рублей, а после этой даты — 20473 рубля. Пока малышу не исполнится полтора года, родителю положено пособие по уходу, которое составляет 40% от среднего заработка. Бедные семьи могут также оформить ежемесячные выплаты на детей.

Отдельно на Госуслугах обращают внимание на пособия для семей призывников и выплаты при усыновлении. С 1 февраля 2022 года беременная супруга призывника может получить 32421 рубль, пособие на ребенка до трех лет составит 13895 рублей в месяц. При усыновлении семья может рассчитывать на 20473 рубля. Если ребенок старше семи лет, с инвалидностью или это братья и сестры — по 156 429 рублей на каждого.

Кроме этого, семье могут быть положены материнский капитал при рождении первого ребенка с 2020 года, стандартный вычет для уменьшения налога на доходы, а также выплата при уходе за ребенком с инвалидностью.

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