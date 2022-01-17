17 января 2022

Из Кольцово запускают новые регулярные международные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, авиакомпания red wings
Рейсами авиакомпании Red Wings можно будет отправиться в Узбекистан два раза в неделю Фото:

Авиакомпания Red Wings организует первые регулярные международные рейсы из Кольцово в два города Узбекистана с февраля 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании.

«Авиакомпания Red Wings в феврале запустит первые регулярные международные рейсы из базового аэропорта „Кольцово“. Международная программа из Екатеринбурга стартует полетами в города Узбекистана Самарканд и Ургенч, для ее выполнения будут задействованы новейшие комфортабельные лайнеры SSJ100 вместимостью в 100 кресел», — рассказали в пресс-службе Red Wings.

Рейсы в Угренч будут отправляться каждую неделю по воскресеньям и начнутся 13 февраля. Рейсы в Самарканд будут осуществляться по понедельникам, старт намечен на 14 февраля. Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала новые рейсы в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск начиная с марта текущего года.

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Авиакомпания Red Wings организует первые регулярные международные рейсы из Кольцово в два города Узбекистана с февраля 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings в феврале запустит первые регулярные международные рейсы из базового аэропорта „Кольцово“. Международная программа из Екатеринбурга стартует полетами в города Узбекистана Самарканд и Ургенч, для ее выполнения будут задействованы новейшие комфортабельные лайнеры SSJ100 вместимостью в 100 кресел», — рассказали в пресс-службе Red Wings. Рейсы в Угренч будут отправляться каждую неделю по воскресеньям и начнутся 13 февраля. Рейсы в Самарканд будут осуществляться по понедельникам, старт намечен на 14 февраля. Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала новые рейсы в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск начиная с марта текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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