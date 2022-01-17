В Тюменской области резко дорожают молочные продукты

Всего за месяц сливочное масло Тобольского молочного завода подорожало на 30% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 1 февраля продукция Тобольского городского молочного завода подорожает, как минимум, на 10%. Об этом URA.RU рассказали представители завода. При этом, как отмечают местные жители, в декабре 2021 года сливочное масло этого производителя уже подорожало на 30%.

«Повышение цен на всю молочную продукцию нашего завода началась 1 октября 2021 года. В декабре того же года сливочное масло подорожало на 30%. Очередное повышение цен назначено на 1 февраля. Это связано с тем, что поставщики сырья значительно повысили цены. Нам приходится подстраиваться под рынок», — пояснили URA.RU на Тобольском гормолзаводе.

По словам жителей Тобольска, стоимость сливочного масла, произведенного на местном заводе, за несколько недель увеличилась со 126 рублей до 180 рублей за пачку весом 200 граммов. «Цены — жесть. „Крестьянское масло“ — 180 рублей за 200 граммов», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи разделили его негодование. «Это масло уже не «Крестьянское», а «Президентское», — отметил Илья Надеин. «Причем, у фермеров завод по сей день закупает молоко по цене 19 — 20 рублей за литр», — добавила Наталья Бондарева. «Домашнее масло дешевле выходит купить. В прошлом году стоило 700р за 1кг, а тут выходит 900», — пояснила Елена Менжесарова.

В региональное управление ФАС направлен запрос от редакции URA.RU. Ответ на него ожидается.

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