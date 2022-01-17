17 января 2022

Санврачи назвали страны, откуда свердловчане привезли «Омикрон»

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Туристы привезли новый штамм на Урал из жарких стран Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области раскрыло, что новый штамм коронавируса «Омикрон» был привезен в регион из Доминиканской Республики, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Трое заболевших были привиты от инфекции, один турист прошел курс вакцинации наполовину, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 4 случая „Омикрона“. Все они завозные из-за рубежа: два из Доминиканской Республики, один из Египта и один из ОАЭ», — уточнила подробности пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора. Наталия Лукьянцева.

Специалист добавила, что трое заболевших прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, а один человек был привит только первым компонентом вакцины. О первых случаях появления в Свердловской области штамма коронавируса «Омикрон» стало известно 16 января. Региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал, что результаты тестов подтверждены лабораторно.

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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области раскрыло, что новый штамм коронавируса «Омикрон» был привезен в регион из Доминиканской Республики, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Трое заболевших были привиты от инфекции, один турист прошел курс вакцинации наполовину, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 4 случая „Омикрона“. Все они завозные из-за рубежа: два из Доминиканской Республики, один из Египта и один из ОАЭ», — уточнила подробности пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора. Наталия Лукьянцева. Специалист добавила, что трое заболевших прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, а один человек был привит только первым компонентом вакцины. О первых случаях появления в Свердловской области штамма коронавируса «Омикрон» стало известно 16 января. Региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал, что результаты тестов подтверждены лабораторно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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