Бизнес и общественники решат, как будет жить Екатеринбург в 2022

Поддержать инициативы неравнодушных горожан можно дистанционно — для этого достаточно купить билет на акцию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ночь городских инициатив пройдет 21 января в Ельцин Центре в Екатеринбурге (Свердловская область). С 2017 года организаторы акции — Фонд городских инициатив — помогают горожанам, бизнесу и властям находить общий язык для решения городских проблем и развития городов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда городских инициатив.

«Мероприятие пройдет 21 января в Ельцин Центре. Начало в 18.00. Ночь городских инициатив — это инвестиция в более комфортное и безопасное будущее. Проекты, которые мы показываем и поддерживаем, влияют на социальную жизнь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Поддержать инициативы неравнодушных горожан можно дистанционно — для этого достаточно купить билет на акцию. «Деньги с продажи билетов на Ночь городских инициатив распределятся между локальными сообществами-участниками мероприятия. Все горожане, которые придут на Ночь городских инициатив, станут активистами народного софинансирования — после презентаций проектов голосование определяет, какие проекты получат часть денег с проданных билетов», — говорит соучредитель Фонда городских инициатив Евгения Нестерова.

В пятницу, 21 января, о своей деятельности и миссии расскажут представители более чем 40 уральских объединений, благотворительных фондов, НКО и общественных движений. «Свое участие уже подтвердили екатеринбургская феминистская инициатива „Жива“, объединение „Открытый консорциум“, которое будет заниматься благоустройством улицы Вайнера, проект „След чистоты“, организовавший очистку природных территорий от мусора в 15 городах Свердловской области, и многие другие», — отметили организаторы.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге пройдет Ночь городских инициатив — мероприятие, которое нацелено на коммуникацию между горожанами, представителями администрации и бизнеса. Участники смогут пообщаться с такими же неравнодушными горожанами, обменяться идеями и проектами, познакомиться с партнерами, а также найти единомышленников.

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