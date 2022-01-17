СМИ: рабочий погиб на стройке в Екатеринбурге, упав в шахту лифта

Мужчина упал в шахту лифта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рабочий упал в шахту лифта на стройке в Академическом районе Екатеринбурга и после скончался. Инцидент произошел по улице Академика Парина.

Рабочего доставили в больницу № 23, где у него диагностировали «открытый перелом черепа, ушиб головного мозга». Через 15 часов он скончался, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источники.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СК Свердловской области. Прокомментировать ситуацию пообещали позднее. Ранее рабочий стройки на этой же улице сорвался с 14 этажа строящегося жилого дома. Мужчина погиб на месте.