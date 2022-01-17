17 января 2022

СМИ: рабочий погиб на стройке в Екатеринбурге, упав в шахту лифта

© Служба новостей «URA.RU»
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Башня «Исеть». Екатеринбург, небоскреб, шахта лифта, высота
Мужчина упал в шахту лифта Фото:

Рабочий упал в шахту лифта на стройке в Академическом районе Екатеринбурга и после скончался. Инцидент произошел по улице Академика Парина.

Рабочего доставили в больницу № 23, где у него диагностировали «открытый перелом черепа, ушиб головного мозга». Через 15 часов он скончался, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источники.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СК Свердловской области. Прокомментировать ситуацию пообещали позднее. Ранее рабочий стройки на этой же улице сорвался с 14 этажа строящегося жилого дома. Мужчина погиб на месте.

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Рабочий упал в шахту лифта на стройке в Академическом районе Екатеринбурга и после скончался. Инцидент произошел по улице Академика Парина. Рабочего доставили в больницу № 23, где у него диагностировали «открытый перелом черепа, ушиб головного мозга». Через 15 часов он скончался, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК Свердловской области. Прокомментировать ситуацию пообещали позднее. Ранее рабочий стройки на этой же улице сорвался с 14 этажа строящегося жилого дома. Мужчина погиб на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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