Мужчина из ХМАО пойдет под суд за угрозы следователю

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителя Сургутского района будут судить за угрозы следователю и оскорбление его при исполнении служебных обязанностей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Сургутского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования)», — говорится в сообщении.

В следственном управлении СК по ХМАО сообщили, что в декабре 2020 года обвиняемый в грабеже, находясь в помещении ИВС, неоднократно оскорблял следователя и угрожал ему убийством, пытаясь повлиять на ход и результаты расследования. Свидетелями преступления стали сотрудники изолятора временного содержания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Сургута подралась с приставами, защищая сына. Женщина нанесла двоим приставам по три удара руками в область головы.

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