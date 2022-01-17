В ЛДПР считают, что за провальные решения чиновников Перми будут отвечать жители всего края Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Партия ЛДПР требует ввести персональную ответственность в мэрии Перми за решения по транспортной реформе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил координатор реготделения партии, депутат заксобрания Олег Постников.

«Считаем, что пора вводить среди чиновников персональную ответственность за провальные решения и схему. Понятно же, что жители краевой столицы своим бесплатным проездом выражают протест против поспешной антинародной транспортной схемы», — заявил он. По его словам, самое ужасное, за просчеты администрации Перми ответят жители всего края. Внесенный в заксобрание мэром Алексеем Демкиным законопроект об ужесточении штрафов за бесплатный проезд будет распространяться на весь регион.

Постников отметил, что партия не будет поддерживать инициативу о кратном повышении штрафов за бесплатный проезд. По его словам, Демкин тем самым «добавил жителям розг». «Видимо, исходит из принципов, что надо чаще пороть. Но в том то и дело, что пермяки — не холопы, а избиратели, в том числе и главы. И данная ситуация еще раз показывает важность прямых выборов глав муниципалитетов. Думаю, что тогда Демкин не пошел бы на такие решения», — заявил Олег Постников. Он отмечает, что ЛДПР, которая не поддерживала транспортную реформу, продолжит одиночные пикеты против решений мэрии в этой сфере.

Согласно законопроекту, штраф за первичный безбилетный проезд должен вырасти с 500 рублей до 2500 рублей. При повторном нарушении — вместо 1000 рублей нужно будет заплатить 5000 рублей. В пояснительной записке к документу Алексей Демкин объясняет это решение заботой о повышении «уровня сознательности и ответственности граждан». По данным гортранса, сейчас в Перми доля безбилетных пассажиров на маршрутах с кондуктором составляет 5%, а на маршрутах с бескондукторной системой оплаты около 20%. Предполагается, что проверять оплату проезда будет штат контролеров, а помогать им в этом будет Росгвардия.

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