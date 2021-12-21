21 декабря 2021
20 декабря 2021

В мэрии Перми объявили набор охотников за «зайцами»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее оформление. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, пешеходы
Власти Перми усиливают контроль за безбилетниками Фото:

В Перми расширяют штат контролеров в общественном транспорте. С 2022 года в городе вводится повсеместная бескондукторная система оплаты проезда, поэтому ревизоров требуется больше, сообщают в мэрии.

«Уже сейчас закупается дополнительное оборудование и ведется набор персонала. Все желающие могут направить резюме на адрес электронной почты: gortransnabor@yandex.ru или уточнить подробности на сайте МКУ „Гортранс“ в разделе „О нас“/„Вакансии“», — говорится на сайте администрации Перми.

Сейчас пермяки самостоятельно оплачивают проезд только на 11 автобусных и трех трамвайных маршрутах. По данным мэрии, контролеры ежедневно проводят около сотни проверок. Штраф для «зайцев» составляет 500 рублей, но в следующем году его планируют повысить до 2500. Кроме штрафов увеличится и стоимость проезда. Ранее URA.RU рассказывало, как жительницу Перми выгнали из автобуса, так как терминал трижды отклонил ее попытку оплатить проезд. Позже выяснилось, что деньги с ее карты списали.

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В Перми расширяют штат контролеров в общественном транспорте. С 2022 года в городе вводится повсеместная бескондукторная система оплаты проезда, поэтому ревизоров требуется больше, сообщают в мэрии. «Уже сейчас закупается дополнительное оборудование и ведется набор персонала. Все желающие могут направить резюме на адрес электронной почты: gortransnabor@yandex.ru или уточнить подробности на сайте МКУ „Гортранс“ в разделе „О нас“/„Вакансии“», — говорится на сайте администрации Перми. Сейчас пермяки самостоятельно оплачивают проезд только на 11 автобусных и трех трамвайных маршрутах. По данным мэрии, контролеры ежедневно проводят около сотни проверок. Штраф для «зайцев» составляет 500 рублей, но в следующем году его планируют повысить до 2500. Кроме штрафов увеличится и стоимость проезда. Ранее URA.RU рассказывало, как жительницу Перми выгнали из автобуса, так как терминал трижды отклонил ее попытку оплатить проезд. Позже выяснилось, что деньги с ее карты списали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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