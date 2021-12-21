В мэрии Перми объявили набор охотников за «зайцами»

Власти Перми усиливают контроль за безбилетниками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми расширяют штат контролеров в общественном транспорте. С 2022 года в городе вводится повсеместная бескондукторная система оплаты проезда, поэтому ревизоров требуется больше, сообщают в мэрии.

«Уже сейчас закупается дополнительное оборудование и ведется набор персонала. Все желающие могут направить резюме на адрес электронной почты: gortransnabor@yandex.ru или уточнить подробности на сайте МКУ „Гортранс“ в разделе „О нас“/„Вакансии“», — говорится на сайте администрации Перми.

Сейчас пермяки самостоятельно оплачивают проезд только на 11 автобусных и трех трамвайных маршрутах. По данным мэрии, контролеры ежедневно проводят около сотни проверок. Штраф для «зайцев» составляет 500 рублей, но в следующем году его планируют повысить до 2500. Кроме штрафов увеличится и стоимость проезда. Ранее URA.RU рассказывало, как жительницу Перми выгнали из автобуса, так как терминал трижды отклонил ее попытку оплатить проезд. Позже выяснилось, что деньги с ее карты списали.