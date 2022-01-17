Пермские власти хотят увеличить штрафы за безбилетный проезд

Законопроект рассмотрят в феврале Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Пермские власти планируют увеличить штрафы за проезд «зайцем» в общественном транспорте. Соответствующий проект изменений в закон об административных нарушениях внес глава Перми Алексей Демкин. Рассмотреть законопроект о наказании за безбилетный проезд планируют на февральском заседании Законодательного собрания Пермского края.

«Проект закона подготовлен в целях повышения уровня сознательности и ответственности граждан. Принимая во внимание переход на бескондукторную систему оплаты проезда в Перми, требуется увеличение ответственности для снижения случаев выявления фактов безбилетного проезда», — указано в пояснительной записке к проекту закона.

Согласно законопроекту, штраф за первичный безбилетный проезд должен вырасти с 500 рублей до 2500 рублей. При повторном нарушении — вместо 1000 рублей нужно будет заплатить 5000 рублей. Кроме того, штраф предусмотрен и для владельцев безлимитных проездных: если человек не приложит транспортную карту к валидатору, то проверяющая комиссия может оштрафовать его на 500 рублей.

По данным Гортранса, сейчас в Перми доля безбилетных пассажиров на маршрутах с кондуктором составляет 5%, а на маршрутах с бескондукторной системой оплаты около 20%. Предполагается, что проверять оплату проезда будет штат контролеров, а помогать им в этом будет Росгвардия.

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