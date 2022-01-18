Юристы перечислили самые частые штрафы для собственников жилья

За хлам в подъезде придется заплатить Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Собственники квартир могут получить штрафы за хлам в квартире и подъезде, курение, шум и перепланировку. Об этом URA.RU рассказали адвокат Ирина Баханович и юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

«У нас есть Жилищный кодекс, который обязывает содержать помещение в надлежащем виде и не создавать проблем окружающим. Часто мы видим в новостях, что в той или иной квартире устроили помойку, конечно за это предполагается штраф. Потому что это ненадлежащее содержание жилого помещения. Что касается общедомового имущества, нельзя захламлять коридоры. Мы не имеем права хранить даже велосипеды и санки. Это все может создавать пожароопасную ситуацию и быть препятствием для эвакуации. Для физлиц предполагается штраф до 3 000 рублей», — сказала Ирина Баханович.

Также наказание предусмотрено за разрисованные в лифте и подъезде стены, сказала юрист. «Это штраф от 300 до 500 рублей для физлиц», — уточнила Баханович, отметив, что наказать жильцов могут и за курение в общественных местах. «К ним также относятся и балконы. Есть умельцы, которые жарят на лоджиях шашлыки. За это также предусмотрен штраф. А если в регионе действует особый противопожарный режим, то все штрафы удваиваются», — дополнила Баханович.

Василий Воробьев уточнил, что пожар также может обернуться наказанием для собственников жилья. «Когда по халатности человека страдают соседи, за это могут привлечь вплоть до уголовной ответственности в зависимости от размера ущерба», — предупредил юрист. Далее в список нарушений, облагаемых штрафами, он включил нарушение допустимого уровня шума и нарушение порядка утилизации отходов.

Наказание за перепланировку также действуют на федеральном уровне, рассказали собеседники агентства. «Может прийти жилищная комиссия и проверить не была ли проведена перепланировка. Сначала выписывается предупреждение, а потом идет штраф», — заявила Баханович. Это касается и реконструкции без необходимого разрешения, добавил Воробьев.

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