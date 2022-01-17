17 января 2022
16 января 2022

Мать и ребенок погибли на трассе из-за подрезавшего их тюменца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, незамерзайка, зима, аварийный знак
Автомобиль с матерью и сыном улетел в кювет, где несколько раз перевернулся (архивное фото) Фото:

Женщина и ее сын-подросток погибли в ДТП на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень из-за подрезавшего их автомобиль тюменца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Теперь мужчину ждет суд.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Тюменского района. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть женщины-водителя и ее 14-летнего сына. 30 сентября 2021 года мужчина на Subaru допустил опасное вождение на трассе Екатеринбург-Тюмень», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве рассказали подробности аварии. Так, водитель перестроился на левую полосу на близком расстоянии перед SsangYong, где ехали мать и ребенок, и несколько раз оттормозился. Чтобы уйти от столкновения, автоледи ушла на правую полосу. Но мужчина продолжил преследование: он опять перестроился и снова затормозил, после чего машины столкнулись.

«SsangYong съехал в кювет и несколько раз перевернулся. Женщину и ее 14-летнего сына выбросило из машины. От полученных травм они скончались», — рассказали в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело в отношении тюменца передано в суд. По вменяемой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Женщина и ее сын-подросток погибли в ДТП на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень из-за подрезавшего их автомобиль тюменца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Теперь мужчину ждет суд. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Тюменского района. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть женщины-водителя и ее 14-летнего сына. 30 сентября 2021 года мужчина на Subaru допустил опасное вождение на трассе Екатеринбург-Тюмень», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. В ведомстве рассказали подробности аварии. Так, водитель перестроился на левую полосу на близком расстоянии перед SsangYong, где ехали мать и ребенок, и несколько раз оттормозился. Чтобы уйти от столкновения, автоледи ушла на правую полосу. Но мужчина продолжил преследование: он опять перестроился и снова затормозил, после чего машины столкнулись. «SsangYong съехал в кювет и несколько раз перевернулся. Женщину и ее 14-летнего сына выбросило из машины. От полученных травм они скончались», — рассказали в прокуратуре. Сейчас уголовное дело в отношении тюменца передано в суд. По вменяемой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...