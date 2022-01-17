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Глава ЯНАО забил тревогу из-за надвигающейся волны «Омикрона»

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поручил мобилизовать поликлиники, сотрудников колл-центров и привлекать волонтеров к помощи в доставке лекарств Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал поручения департаменту здравоохранения и главам муниципалитетов мобилизовать систему здравоохранение для борьбы с подступающим новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом глава региона заявил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

«Система здравоохранения и главы муниципальных образований должны быть подготовлены. Это будет большая одномоментная нагрузка на первичное звено. По опыту других стран мы видим, что заболеваемость „Омикроном“ в четыре-пять раз выше, чем у других штаммов», — передает слова Артюхова пресс-центр правительства ЯНАО.

Также губернатор дал поручения усилить поликлиническую службу, мобилизовать сотрудников колл-центров. Также Артюхов заявил о том, что для приема звонков, доставки лекарств и продуктов округу понадобится помощь волонтеров. По информации правительства региона, в окружных колл-центрах трудятся около 150 сотрудников, в их число войдут студенты и волонтеры, которые пройдут обучение.

Ранее URA.RU сообщало, что Власти ЯНАО готовятся к приходу «Омикрона» в регион. В округе прорабатывается возможность развертывания дополнительных коек, закупаются необходимые лекарства и занимаются привлечением новых специалистов для работы с ковид-пациентами.

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал поручения департаменту здравоохранения и главам муниципалитетов мобилизовать систему здравоохранение для борьбы с подступающим новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом глава региона заявил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. «Система здравоохранения и главы муниципальных образований должны быть подготовлены. Это будет большая одномоментная нагрузка на первичное звено. По опыту других стран мы видим, что заболеваемость „Омикроном“ в четыре-пять раз выше, чем у других штаммов», — передает слова Артюхова пресс-центр правительства ЯНАО. Также губернатор дал поручения усилить поликлиническую службу, мобилизовать сотрудников колл-центров. Также Артюхов заявил о том, что для приема звонков, доставки лекарств и продуктов округу понадобится помощь волонтеров. По информации правительства региона, в окружных колл-центрах трудятся около 150 сотрудников, в их число войдут студенты и волонтеры, которые пройдут обучение. Ранее URA.RU сообщало, что Власти ЯНАО готовятся к приходу «Омикрона» в регион. В округе прорабатывается возможность развертывания дополнительных коек, закупаются необходимые лекарства и занимаются привлечением новых специалистов для работы с ковид-пациентами.
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