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Власти ЯНАО готовятся к приходу «Омикрона» в регион

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам главврача, «Омикрон» уже мог попасть в регион Фото:
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Коронавирус COVID-19

Здравоохранение ЯНАО готовится к приходу «Омикрон»-штамма коронавируса в регион. Об этом во время трансляции в telegram-канале «Ямал здоров» сообщил главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев.

«Он [„Омикрон“ — ред.] уже вплотную к нам подобрался. Тем более, что первые случаи „омикрона“ зафиксированы уже и в Челябинской и Свердловской областях», — сообщил доктор медицинских наук.

Сергей Токаре отметил, что в регионе прорабатывается возможность развертывания дополнительных коек, закупаются необходимые лекарства и занимаются привлечением новых специалистов для работы с ковид-пациентами. По словам главврача, максимальная нагрузка ляжет на амбулаторное звено и придется ограничить плановую помощь. «Приход „Омикрона“ создаст колоссальную нагрузку на здравоохранение. В первую очередь мы с вами вновь должны будем пожертвовать плановой помощью и заниматься помощью заболевшим», — добавил Сергей Токарев.

Также доктор медицинских наук не отрицает, что в регионе могут ввести локдаун, если система здравоохранения не справится с нагрузкой. Сергей Токарев рекомендует жителям отказаться от массовых мероприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае выявили случаи заболевания «Омикроном». Его завезли из Египета, Кипра, Австрии, Турции и ОАЭ.

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Здравоохранение ЯНАО готовится к приходу «Омикрон»-штамма коронавируса в регион. Об этом во время трансляции в telegram-канале «Ямал здоров» сообщил главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев. «Он [„Омикрон“ — ред.] уже вплотную к нам подобрался. Тем более, что первые случаи „омикрона“ зафиксированы уже и в Челябинской и Свердловской областях», — сообщил доктор медицинских наук. Сергей Токаре отметил, что в регионе прорабатывается возможность развертывания дополнительных коек, закупаются необходимые лекарства и занимаются привлечением новых специалистов для работы с ковид-пациентами. По словам главврача, максимальная нагрузка ляжет на амбулаторное звено и придется ограничить плановую помощь. «Приход „Омикрона“ создаст колоссальную нагрузку на здравоохранение. В первую очередь мы с вами вновь должны будем пожертвовать плановой помощью и заниматься помощью заболевшим», — добавил Сергей Токарев. Также доктор медицинских наук не отрицает, что в регионе могут ввести локдаун, если система здравоохранения не справится с нагрузкой. Сергей Токарев рекомендует жителям отказаться от массовых мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае выявили случаи заболевания «Омикроном». Его завезли из Египета, Кипра, Австрии, Турции и ОАЭ.
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