В челябинской «ЕР» выбрали время масштабных кадровых перестановок

Масштабные перестановки в руководстве регионального отделения и низовых организациях «Единой России» в Челябинской области состоятся 25 февраля. В этот день в столице Южного Урала пройдет партийная конференция, сообщили URA.RU в партии.
«Отчетно-выборная конференция состоится 25 февраля. В рамках подготовки мы встретились с представителями уже 39 территорий, встречи продолжаются. Также депутатам заксобрания от „ЕР“ поручили объехать курируемые территории. Обновление кадров будет обязательно, за счет молодых», — сообщил URA.RU замсекретаря регионального отделения «ЕР», советник губернатора Владимир Мякуш.
Ожидается, что региональный политсовет, как и его президиум, обновится не менее чем на 30%. Применительно к местным политсоветам ожидаются еще большие изменения среди их руководства.
До этого был запущен процесс отчетов секретарей местных политсоветов, глав «первичек» и сторонников партии перед региональным исполкомом. Они должны были доложить об итогах работы за 2021 год и особенно о ходе и результатах кампании по выборам в Госдуму. Именно последний критерий станет ключевым для определения их дальнейшей судьбы. Кроме того, высокопоставленные единороссы должны подготовить предложения о деятельности в году наступившем.
Масштабные перестановки в руководстве регионального отделения и низовых организациях «Единой России» в Челябинской области состоятся 25 февраля. В этот день в столице Южного Урала пройдет партийная конференция, сообщили URA.RU в партии. «Отчетно-выборная конференция состоится 25 февраля. В рамках подготовки мы встретились с представителями уже 39 территорий, встречи продолжаются. Также депутатам заксобрания от „ЕР“ поручили объехать курируемые территории. Обновление кадров будет обязательно, за счет молодых», — сообщил URA.RU замсекретаря регионального отделения «ЕР», советник губернатора Владимир Мякуш. Ожидается, что региональный политсовет, как и его президиум, обновится не менее чем на 30%. Применительно к местным политсоветам ожидаются еще большие изменения среди их руководства. До этого был запущен процесс отчетов секретарей местных политсоветов, глав «первичек» и сторонников партии перед региональным исполкомом. Они должны были доложить об итогах работы за 2021 год и особенно о ходе и результатах кампании по выборам в Госдуму. Именно последний критерий станет ключевым для определения их дальнейшей судьбы. Кроме того, высокопоставленные единороссы должны подготовить предложения о деятельности в году наступившем.