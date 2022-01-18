18 января 2022
17 января 2022

В челябинской «ЕР» выбрали время масштабных кадровых перестановок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей
Февральская конференция станет днем отставок и назначений для челябинских единороссов Фото:

Масштабные перестановки в руководстве регионального отделения и низовых организациях «Единой России» в Челябинской области состоятся 25 февраля. В этот день в столице Южного Урала пройдет партийная конференция, сообщили URA.RU в партии.

«Отчетно-выборная конференция состоится 25 февраля. В рамках подготовки мы встретились с представителями уже 39 территорий, встречи продолжаются. Также депутатам заксобрания от „ЕР“ поручили объехать курируемые территории. Обновление кадров будет обязательно, за счет молодых», — сообщил URA.RU замсекретаря регионального отделения «ЕР», советник губернатора Владимир Мякуш.

Ожидается, что региональный политсовет, как и его президиум, обновится не менее чем на 30%. Применительно к местным политсоветам ожидаются еще большие изменения среди их руководства.

До этого был запущен процесс отчетов секретарей местных политсоветов, глав «первичек» и сторонников партии перед региональным исполкомом. Они должны были доложить об итогах работы за 2021 год и особенно о ходе и результатах кампании по выборам в Госдуму. Именно последний критерий станет ключевым для определения их дальнейшей судьбы. Кроме того, высокопоставленные единороссы должны подготовить предложения о деятельности в году наступившем.

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Масштабные перестановки в руководстве регионального отделения и низовых организациях «Единой России» в Челябинской области состоятся 25 февраля. В этот день в столице Южного Урала пройдет партийная конференция, сообщили URA.RU в партии. «Отчетно-выборная конференция состоится 25 февраля. В рамках подготовки мы встретились с представителями уже 39 территорий, встречи продолжаются. Также депутатам заксобрания от „ЕР“ поручили объехать курируемые территории. Обновление кадров будет обязательно, за счет молодых», — сообщил URA.RU замсекретаря регионального отделения «ЕР», советник губернатора Владимир Мякуш. Ожидается, что региональный политсовет, как и его президиум, обновится не менее чем на 30%. Применительно к местным политсоветам ожидаются еще большие изменения среди их руководства. До этого был запущен процесс отчетов секретарей местных политсоветов, глав «первичек» и сторонников партии перед региональным исполкомом. Они должны были доложить об итогах работы за 2021 год и особенно о ходе и результатах кампании по выборам в Госдуму. Именно последний критерий станет ключевым для определения их дальнейшей судьбы. Кроме того, высокопоставленные единороссы должны подготовить предложения о деятельности в году наступившем.
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