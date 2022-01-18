Россияне пострадали в ДТП в Доминикане. Видео

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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, пешеход, дтп, знак аварийной остановки
Туристы, попавшие в аварию, получили серьезные травмы Фото:

В Доминиканской Республике автобус с туристами попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщил туроператор ANEX Tour. Среди пострадавших — 6 граждан России.

«Шесть клиентов туроператора также находились в автобусе. Их жизни ничего не угрожает, однако туристы получили серьезные травмы», — рассказали представители туроператора порталу TourDom.ru.

Всего пострадали 15 человек. Один человек погиб.

Отмечается также, что на данный момент состояние всех пострадавших стабильное. Двое пассажиров получили амбулаторное лечение, пишет «Национальная служба новостей». Вылеты россиян домой планируются 19 и 20 января.

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В Доминиканской Республике автобус с туристами попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщил туроператор ANEX Tour. Среди пострадавших — 6 граждан России. «Шесть клиентов туроператора также находились в автобусе. Их жизни ничего не угрожает, однако туристы получили серьезные травмы», — рассказали представители туроператора порталу TourDom.ru. Всего пострадали 15 человек. Один человек погиб. Отмечается также, что на данный момент состояние всех пострадавших стабильное. Двое пассажиров получили амбулаторное лечение, пишет «Национальная служба новостей». Вылеты россиян домой планируются 19 и 20 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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