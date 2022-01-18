В составе сборной ОКР три биатлонистки из Екатеринбурга Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Семь уроженцев Свердловской области вошли в команду Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в китайском Пекине, которая пройдет в феврале 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Представители четырех видов спорта из Свердловской области выступят на зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Честь Среднего Урала и России будут отстаивать биатлонисты, шорт-трекисты и представители прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья», — отмечается в пресс-релизе департамента.

Среди российских спортсменов в Пекин отправились: биатлонистки из Екатеринбурга Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко. Екатеринбург представляет также чемпион России в 2021 году по лыжному двоеборью Самир Мастиев. Из области в Китай полетели молодые ребята — 18-летний спортсмен по прыжкам с трамплина на лыжах Илья Маньков (Нижний Тагил) и 19-летняя шорт-трекистка из Новоуральска Анна Вострикова.

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