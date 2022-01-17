17 января 2022

На зимнюю Олимпиаду в Пекине поедут пять пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование Олимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпийские кольца, олимпиада, сборная россии, олимпийцы, олимпийская
На участие в Олимпийских играх в составе сборной России претендуют 24 пермяков Фото:

На XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине в составе сборной России отправят пять пермяков. Один из них в составе команды по прыжкам на лыжах с трамплина, также одна биатлонистка, одна лыжница и две саночницы. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«Тренерский штаб союза биатлонистов России назвал состав команды для участия в зимних играх в Пекине. В него вошла прикамская стреляющая лыжница Валерия Васнецова, сообщили в региональном Минспорта», — сообщается на сайте. Ранее спортсменка принимала участие на двух этапах Кубка мира, где заняла серебряное и бронзовое место.

Также среди пермяков в Олимпиаде будут участвовать: Евгений Климов в составе сборной России по прыжкам с трамплина, саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова и лыжница Мария Истомина. Всего на участие в зимних Олимпийских играх претендуют 24 спортсмена из региона.

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На XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине в составе сборной России отправят пять пермяков. Один из них в составе команды по прыжкам на лыжах с трамплина, также одна биатлонистка, одна лыжница и две саночницы. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Тренерский штаб союза биатлонистов России назвал состав команды для участия в зимних играх в Пекине. В него вошла прикамская стреляющая лыжница Валерия Васнецова, сообщили в региональном Минспорта», — сообщается на сайте. Ранее спортсменка принимала участие на двух этапах Кубка мира, где заняла серебряное и бронзовое место. Также среди пермяков в Олимпиаде будут участвовать: Евгений Климов в составе сборной России по прыжкам с трамплина, саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова и лыжница Мария Истомина. Всего на участие в зимних Олимпийских играх претендуют 24 спортсмена из региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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