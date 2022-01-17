На зимнюю Олимпиаду в Пекине поедут пять пермяков

На XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине в составе сборной России отправят пять пермяков. Один из них в составе команды по прыжкам на лыжах с трамплина, также одна биатлонистка, одна лыжница и две саночницы. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.
«Тренерский штаб союза биатлонистов России назвал состав команды для участия в зимних играх в Пекине. В него вошла прикамская стреляющая лыжница Валерия Васнецова, сообщили в региональном Минспорта», — сообщается на сайте. Ранее спортсменка принимала участие на двух этапах Кубка мира, где заняла серебряное и бронзовое место.
Также среди пермяков в Олимпиаде будут участвовать: Евгений Климов в составе сборной России по прыжкам с трамплина, саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова и лыжница Мария Истомина. Всего на участие в зимних Олимпийских играх претендуют 24 спортсмена из региона.
На XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине в составе сборной России отправят пять пермяков. Один из них в составе команды по прыжкам на лыжах с трамплина, также одна биатлонистка, одна лыжница и две саночницы. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «Тренерский штаб союза биатлонистов России назвал состав команды для участия в зимних играх в Пекине. В него вошла прикамская стреляющая лыжница Валерия Васнецова, сообщили в региональном Минспорта», — сообщается на сайте. Ранее спортсменка принимала участие на двух этапах Кубка мира, где заняла серебряное и бронзовое место. Также среди пермяков в Олимпиаде будут участвовать: Евгений Климов в составе сборной России по прыжкам с трамплина, саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова и лыжница Мария Истомина. Всего на участие в зимних Олимпийских играх претендуют 24 спортсмена из региона.