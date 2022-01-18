В Казахстане задержали вооруженных боевиков, летевших в Россию

18 января 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Пассажиры были задержаны с кастетами, ножами и наручниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В городе в Нур-Султан по дороге в Россию задержали двух граждан страны, у которых обнаружили ножи, кастеты и наручники. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. «Военнослужащими по поведенческим признакам задержаны два гражданина РК, которые намеревались убыть в РФ. В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники, в мобильных телефонах — видеозаписи с подтверждением участия в митингах, демонстративных действиях и погромах в городе Алматы», — говорится на официальном сайте ведомства. Беспорядки в Казахстане начались после Нового года. Жители были недовольны повышением цен на сжиженный газ. Позже в стране ввели чрезвычайное положение. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в беспорядках погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, ранены 4353 человека. Всего в Алматы задержали более 2,7 тысячи человек, отмечает MK.RU . Ущерб от погромов составил 260 млн долларов США, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В городе в Нур-Султан по дороге в Россию задержали двух граждан страны, у которых обнаружили ножи, кастеты и наручники. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности Республики Казахстан. «Военнослужащими по поведенческим признакам задержаны два гражданина РК, которые намеревались убыть в РФ. В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники, в мобильных телефонах — видеозаписи с подтверждением участия в митингах, демонстративных действиях и погромах в городе Алматы», — говорится на официальном сайте ведомства. Беспорядки в Казахстане начались после Нового года. Жители были недовольны повышением цен на сжиженный газ. Позже в стране ввели чрезвычайное положение. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в беспорядках погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, ранены 4353 человека. Всего в Алматы задержали более 2,7 тысячи человек, отмечает MK.RU. Ущерб от погромов составил 260 млн долларов США, передает RT.