Генпрокуратура Казахстана: в беспорядках погибли сотни людей

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Обстановка в Алма-Ате после погромов. Алма-Ата, Казахстан, стрельба, автомобиль, авария, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата
В результате беспорядков пострадали 4 578 человек, сообщили в генпрокуратуре Казахстана Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Об этом сообщил начальник службы уголовного преследования генпрокуратуры республики Серик Шалабаев. Всего в погромах участвовали более 20 тысяч человек.

«В морги доставлены 225 погибших, в их числе 19 полицейских и военнослужащих. Пострадали 4 578 человек», — рассказал Серик Шалабаев в эфире телеканала «Хабар 24».

Всего правоохранительные органы Казахстана расследуют 546 уголовных дел. Из 44 возбуждены по факту терроризма, 34 — по факту нарушения правопорядка и 15 — по факту убийства. Силовики задержали и доставили в СИЗО 672 подозреваемых. Из них 446 арестованы по решению суда.

Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Стихийные акции протеста из-за резкого роста цен на сжиженный газ переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ для преодоления «террористической угрозы». МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии 13 января. Военные в ближайшее время вернутся на прежние места дислокации.

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В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Об этом сообщил начальник службы уголовного преследования генпрокуратуры республики Серик Шалабаев. Всего в погромах участвовали более 20 тысяч человек. «В морги доставлены 225 погибших, в их числе 19 полицейских и военнослужащих. Пострадали 4 578 человек», — рассказал Серик Шалабаев в эфире телеканала «Хабар 24». Всего правоохранительные органы Казахстана расследуют 546 уголовных дел. Из 44 возбуждены по факту терроризма, 34 — по факту нарушения правопорядка и 15 — по факту убийства. Силовики задержали и доставили в СИЗО 672 подозреваемых. Из них 446 арестованы по решению суда. Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Стихийные акции протеста из-за резкого роста цен на сжиженный газ переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ для преодоления «террористической угрозы». МИД Казахстана заявил, что в беспорядках участвовали люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии 13 января. Военные в ближайшее время вернутся на прежние места дислокации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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