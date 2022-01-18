Гинцбург: пандемия коронавируса не закончится «Омикроном»

18 января 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Для окончания пандемии COVID нужен популяционный иммунитет Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса вряд ли закончится штаммом «Омикрон», для этого нет научных предпосылок. Такое мнение высказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Ну то, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на этом все закончится, я не вижу для этого, к сожалению, никаких научных предпосылок», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости». По его словам, пандемия продолжится, пока не будет популяционного иммунитета. Гинцбург отметил, что если вакцинация будет продвигаться медленно, то человек должен будет привиться или встретиться с вирусом не один раз. Это нужно, чтобы выработались антитела, которые будут защищать от новых вариантов коронавируса. Ранее в МГУ представили прогноз по окончанию пандемии коронавируса. Ожидается, что это произойдет в начале 2023 года, сказал ректор университета Виктор Садовничий. Для этого создали математическую модель, передает «Царьград». Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием и скоро может начаться снижение заболеваемости. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что «Омикрон», скорее всего, не последнее преобразование вируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия коронавируса вряд ли закончится штаммом «Омикрон», для этого нет научных предпосылок. Такое мнение высказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Ну то, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на этом все закончится, я не вижу для этого, к сожалению, никаких научных предпосылок», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости». По его словам, пандемия продолжится, пока не будет популяционного иммунитета. Гинцбург отметил, что если вакцинация будет продвигаться медленно, то человек должен будет привиться или встретиться с вирусом не один раз. Это нужно, чтобы выработались антитела, которые будут защищать от новых вариантов коронавируса. Ранее в МГУ представили прогноз по окончанию пандемии коронавируса. Ожидается, что это произойдет в начале 2023 года, сказал ректор университета Виктор Садовничий. Для этого создали математическую модель, передает «Царьград». Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием и скоро может начаться снижение заболеваемости. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что «Омикрон», скорее всего, не последнее преобразование вируса.