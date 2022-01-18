Директор тагильской школы год забирала себе учительскую зарплату

За год директор смогла начислить себе 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор одной из школ Нижнего Тагила год получала зарплату за устроенную на должность учителя родственницу, которая не появлялась на занятиях. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«По версии следствия, подозреваемая трудоустроила на должность учителя свою родственницу, заведомо зная, что преподавательские функции родственница выполнять не будет», — сообщил Шульга. Он отметил, что директор школы с 2019 по 2020 год получала зарплату педагога, которого в школе не было.

В результате мошеннической схемы ей удалось получить 200 тысяч рублей. Следователи пытаются доказать вину тагильчанки. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству, что полиция собрала материалы, благодаря которым женщину удалось задержать. «Выявили и задокументировали преступление сотрудники полиции из подразделения по борьбе с так называемой „беловоротничковой преступностью“», — уточнил Горелых.

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