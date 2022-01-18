В НАТО испугались усиления России и Китая

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, столтенберг йенс, зурабишвили саломе
Йенс Столтенберг считает, что Россия и Китай угрожают НАТО Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Усиление России и Китая создают угрозу Североатлантическому альянсу и заставляют его модернизироваться. Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе. Мы должны одновременно следить за всем: подъемом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия, всеми остальными постоянными угрозами нашим государствам-членам», — отметил он, видеозапись выступления генсека НАТО приводит немецкий канал BILD.

Вследствие якобы нарастающих угроз Свероатлантический альянс должен быть модернизирован. Он также добавил, что в НАТО уже сегодня «больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии», передает RT.

На этом же мероприятии Столтенберг заявил, что Россия и НАТО не должны осуществлять публичную дипломатию. Страны должны сесть и проводить переговоры, не объявляя, о чем конкретно говорится каждый раз.

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Усиление России и Китая создают угрозу Североатлантическому альянсу и заставляют его модернизироваться. Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе. Мы должны одновременно следить за всем: подъемом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия, всеми остальными постоянными угрозами нашим государствам-членам», — отметил он, видеозапись выступления генсека НАТО приводит немецкий канал BILD. Вследствие якобы нарастающих угроз Свероатлантический альянс должен быть модернизирован. Он также добавил, что в НАТО уже сегодня «больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии», передает RT. На этом же мероприятии Столтенберг заявил, что Россия и НАТО не должны осуществлять публичную дипломатию. Страны должны сесть и проводить переговоры, не объявляя, о чем конкретно говорится каждый раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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