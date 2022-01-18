В НАТО испугались усиления России и Китая

Усиление России и Китая создают угрозу Североатлантическому альянсу и заставляют его модернизироваться. Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе. Мы должны одновременно следить за всем: подъемом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия, всеми остальными постоянными угрозами нашим государствам-членам», — отметил он, видеозапись выступления генсека НАТО приводит немецкий канал BILD.
Вследствие якобы нарастающих угроз Свероатлантический альянс должен быть модернизирован. Он также добавил, что в НАТО уже сегодня «больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии», передает RT.
На этом же мероприятии Столтенберг заявил, что Россия и НАТО не должны осуществлять публичную дипломатию. Страны должны сесть и проводить переговоры, не объявляя, о чем конкретно говорится каждый раз.
Усиление России и Китая создают угрозу Североатлантическому альянсу и заставляют его модернизироваться. Такого мнения придерживается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе. Мы должны одновременно следить за всем: подъемом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия, всеми остальными постоянными угрозами нашим государствам-членам», — отметил он, видеозапись выступления генсека НАТО приводит немецкий канал BILD. Вследствие якобы нарастающих угроз Свероатлантический альянс должен быть модернизирован. Он также добавил, что в НАТО уже сегодня «больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии», передает RT. На этом же мероприятии Столтенберг заявил, что Россия и НАТО не должны осуществлять публичную дипломатию. Страны должны сесть и проводить переговоры, не объявляя, о чем конкретно говорится каждый раз.