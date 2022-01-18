В НАТО призвали молчать о ходе переговоров с Россией

18 января 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг считает, что не нужно объявлять заранее тему переговоров Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО Россия и НАТО не должны осуществлять публичную дипломатию и каждый раз отчитываться о деталях переговоров. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Берлине. «Если будет достигнут какой-либо прогресс, найдено какое-либо дипломатического решение, мы не должны осуществлять публичную дипломатию. Не будет возможности достичь соглашения по любому вопросу, если будем обмениваться предложениями и комментариями в медиа. Мы должны сесть и проводить переговоры, не объявляя, о чем конкретно мы говорим каждый раз», — сказал Йенс Столтенберг, видео выступления опубликовал немецкий канал BILD Столтенберг заявил, что альянс скоро письменно ответит России по предложениям безопасности, передает Nation News. Россия провели заседание с НАТО, в ходе которых обсуждали предложения по безопасности и ситуацию на Украине. Сторонам не удалось прийти к взаимному согласию в процессе обсуждения. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз разрушил отношения с РФ. Он сказал, что пока не готов оценить возможность отдельного диалога с Европой по гарантиям безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и НАТО не должны осуществлять публичную дипломатию и каждый раз отчитываться о деталях переговоров. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Берлине. «Если будет достигнут какой-либо прогресс, найдено какое-либо дипломатического решение, мы не должны осуществлять публичную дипломатию. Не будет возможности достичь соглашения по любому вопросу, если будем обмениваться предложениями и комментариями в медиа. Мы должны сесть и проводить переговоры, не объявляя, о чем конкретно мы говорим каждый раз», — сказал Йенс Столтенберг, видео выступления опубликовал немецкий канал BILD Столтенберг заявил, что альянс скоро письменно ответит России по предложениям безопасности, передает Nation News. Россия провели заседание с НАТО, в ходе которых обсуждали предложения по безопасности и ситуацию на Украине. Сторонам не удалось прийти к взаимному согласию в процессе обсуждения. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз разрушил отношения с РФ. Он сказал, что пока не готов оценить возможность отдельного диалога с Европой по гарантиям безопасности.