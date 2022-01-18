Проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками в колониях

18 января 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Gulagu.net опубликовал кадры с камер видеонаблюдения в колониях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем youtube-канале видео с пытками в колониях Омской области. На запись попали кадры из карантинного отряда одной из колоний региона, на котором осужденных заставляют сидеть на одном месте и учить правила распорядка. «Представляем Вашему вниманию первую часть из видеоархива УФСИН России по Омской области, кадры из которого со всей очевидностью подтверждают показания опрошенных экс-заключенных из омской пыточной колонии №7. В первой части архива омского УФСИН мы показываем кадры с камер видеонаблюдения из отряда карантин для вновь прибывших. Мы на протяжении более двух недель имели возможность наблюдать в режиме онлайн происходящее в застенках учреждений ФСИН», — говорится в описании видео. Сообщается, что в карантине омской колонии тоталитарная система подавления воли вновь прибывших заключенных. Их заставляют сидеть на деревянных тумбочках и учить правила внутреннего распорядка, им нельзя вставать и разговаривать между собой. Также они должны вставать по стойке «смирно», если зайдут сотрудники администрации учреждения, передает правозащитный проект. В подтверждение Gulagu.net опубликовал видео с пытками на своем youtube-канале. «Ни в УИК РФ, ни в ПВР для исправительных колоний нет никаких запретов на общение осужденных друг с другом, нет нигде и обязанности с утра до вечера сидеть на одном и том же месте», — передает Gulagu.net. Ранее Gulagu.net опубликовал видео пыток в красноярской колонии ОТБ-1. На кадрах были кадры падения из окна одного из заключенных. Также на видео избивали мужчину, но в кадре не было этих сцен, потому что один из заключенных завесил нары матрасами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем youtube-канале видео с пытками в колониях Омской области. На запись попали кадры из карантинного отряда одной из колоний региона, на котором осужденных заставляют сидеть на одном месте и учить правила распорядка. «Представляем Вашему вниманию первую часть из видеоархива УФСИН России по Омской области, кадры из которого со всей очевидностью подтверждают показания опрошенных экс-заключенных из омской пыточной колонии №7. В первой части архива омского УФСИН мы показываем кадры с камер видеонаблюдения из отряда карантин для вновь прибывших. Мы на протяжении более двух недель имели возможность наблюдать в режиме онлайн происходящее в застенках учреждений ФСИН», — говорится в описании видео. Сообщается, что в карантине омской колонии тоталитарная система подавления воли вновь прибывших заключенных. Их заставляют сидеть на деревянных тумбочках и учить правила внутреннего распорядка, им нельзя вставать и разговаривать между собой. Также они должны вставать по стойке «смирно», если зайдут сотрудники администрации учреждения, передает правозащитный проект. В подтверждение Gulagu.net опубликовал видео с пытками на своем youtube-канале. «Ни в УИК РФ, ни в ПВР для исправительных колоний нет никаких запретов на общение осужденных друг с другом, нет нигде и обязанности с утра до вечера сидеть на одном и том же месте», — передает Gulagu.net. Ранее Gulagu.net опубликовал видео пыток в красноярской колонии ОТБ-1. На кадрах были кадры падения из окна одного из заключенных. Также на видео избивали мужчину, но в кадре не было этих сцен, потому что один из заключенных завесил нары матрасами.