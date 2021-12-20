Правозащитники рассказали о новых эпизодах насилия над заключенными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правозащитный проект Gulagu.net показал новые кадры с заключенными в ОТБ-1 в Красноярске. На одном из видео в «пресс-хате», по словам главы проекта Владимира Осечкина, избивают заключенного.

В материале рассказывается о том, что сотрудник ФСИН якобы проводит инструктаж «капо» (заключенным, сотрудничающим с администрацией), которые должны унижать других осужденных. Позже в камеру заходит мужчина, которого сидельцы начинают избивать согласно указаниям. Однако в кадре этих сцен не видно, так как другой заключенный завесил нары матрасами.

Также портал обнародовал кадры падения одного из заключенных из окна. Осечкин заявляет, что выпавший заключенный спустя два дня скончался, и что заключенного выбросили из окна умышленно.

URA.RU направило запрос в Федеральную службу исполнения наказаний для подтверждения достоверности данного видео. На момент публикации материала ответа от ведомства не поступило.

Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали ролик, в которых якобы присутствовали кадры пыток в российских колониях и издевательств над заключенными. Вскоре портал заблокировали. Сообщается также, что Осечкин, объявленный в федеральный розыск, передавал ролики нескольким СМИ для ознакомления. Отмечается, что на кадрах издевательств, предположительно, фигурировала саратовская больница для заключенных и несколько колоний в других регионах. В том числе белгородская ИК-4, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов.