СМИ: пьяная Волочкова оказалась в центре скандала в самолете

19 января 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надевать маску Фото: Илья Московец © URA.RU Российская балерина Анастасия Волочкова из-за маски устроила скандал на борту самолета. Об этом заявил источник ТАСС в правоохранительных органах. «На борту самолета рейса Мале — Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску. Для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции», — сообщил собеседник агентства. По словам очевидцев, балерина немного пьяна, сообщает telegram-канал Mash. Мужчина, летевший вместе с Волочковой, заявил, что конфликт начался из-за того, что стюард попросил актрису надеть маску, когда она пила кофе. Ее спутник заступился за нее, но стюард не стал вступать в полемику и лишь пригрозил о том, что в аэропорту им придется объясняться перед сотрудниками полиции. Волочкова же заявила, что из-за ситуации не переживает. «Мне [безразличны] абсолютно эти люди, потому что у меня кальян стоит на столе дома. Все нормально», — заверила балерина. Анастасия Волочкова неоднократно оказывалась в центре скандалов. Ранее URA.RU сообщало, что российская балерина обругала матом полицейских в монастыре, которые предъявили ей претензии из-за нарушения режима самоизоляции. Также актриса повторяла вечеринку с сухим льдом после трагедии в московской сауне, когда из-за такого шоу погибли три человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская балерина Анастасия Волочкова из-за маски устроила скандал на борту самолета. Об этом заявил источник ТАСС в правоохранительных органах. «На борту самолета рейса Мале — Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску. Для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции», — сообщил собеседник агентства. По словам очевидцев, балерина немного пьяна, сообщает telegram-канал Mash. Мужчина, летевший вместе с Волочковой, заявил, что конфликт начался из-за того, что стюард попросил актрису надеть маску, когда она пила кофе. Ее спутник заступился за нее, но стюард не стал вступать в полемику и лишь пригрозил о том, что в аэропорту им придется объясняться перед сотрудниками полиции. Волочкова же заявила, что из-за ситуации не переживает. «Мне [безразличны] абсолютно эти люди, потому что у меня кальян стоит на столе дома. Все нормально», — заверила балерина. Анастасия Волочкова неоднократно оказывалась в центре скандалов. Ранее URA.RU сообщало, что российская балерина обругала матом полицейских в монастыре, которые предъявили ей претензии из-за нарушения режима самоизоляции. Также актриса повторяла вечеринку с сухим льдом после трагедии в московской сауне, когда из-за такого шоу погибли три человека.