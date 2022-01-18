«Известия»: половина россиян берет кредиты из-за долгов

Около половины россиян, которые пользуются услугами кредитных банков, влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся. Об этом свидетельствует исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Согласно его результатам, таких число таких граждан составляет 45%.
«Около 45% респондентов заявили, что берут новый кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам. При этом почти 74% россиян в течение последних двух лет брали потребительский кредит. Чаще всего (44%) заемщиками становятся люди в возрасте 35—44 лет», — приводят «Известия» данные исследования.
Согласно результатам исследования, 13% респондентов берут кредиты на лечение, столько же — на ремонт. Помимо этого, люди влезают в долги ради оплаты образования и покупки бытовой техники. Еще 8% людей берут в долг у банков на путешествия и только 1% — на покупку автомобиля.
Ранее в Центробанке сообщали, что больше трети россиян, имеющих кредиты, вынуждены тратить более 80% своих доходов на обслуживание долгов. По оценкам Банка России, 31% кредитов имеет долговую нагрузку более 80% дохода плательщика. Для микрофинансовых организаций показатель еще выше — 44,2%. Ранее президент России Владимир Путин разрешил Центробанку ограничивать выдачу кредитов. Общая сумма безнадежных кредитов россиян превысила 2 миллиарда рублей.
Около половины россиян, которые пользуются услугами кредитных банков, влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся. Об этом свидетельствует исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Согласно его результатам, таких число таких граждан составляет 45%. «Около 45% респондентов заявили, что берут новый кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам. При этом почти 74% россиян в течение последних двух лет брали потребительский кредит. Чаще всего (44%) заемщиками становятся люди в возрасте 35—44 лет», — приводят «Известия» данные исследования. Согласно результатам исследования, 13% респондентов берут кредиты на лечение, столько же — на ремонт. Помимо этого, люди влезают в долги ради оплаты образования и покупки бытовой техники. Еще 8% людей берут в долг у банков на путешествия и только 1% — на покупку автомобиля. Ранее в Центробанке сообщали, что больше трети россиян, имеющих кредиты, вынуждены тратить более 80% своих доходов на обслуживание долгов. По оценкам Банка России, 31% кредитов имеет долговую нагрузку более 80% дохода плательщика. Для микрофинансовых организаций показатель еще выше — 44,2%. Ранее президент России Владимир Путин разрешил Центробанку ограничивать выдачу кредитов. Общая сумма безнадежных кредитов россиян превысила 2 миллиарда рублей.