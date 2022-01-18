18 января 2022

«Ведомости»: власти РФ поднимут зарплаты бюджетникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам бюджетных сфер в экономически слабых регионах могут поднять выплаты Фото:

Правительство России хочет поднять ставки по зарплатам бюджетников в экономически слабых отраслях и регионах. По сообщениям источников СМИ, на сокращение разрыва в зарплатах у властей уйдет 1,5 триллиона рублей за три года.

«В правительстве обсуждают меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики», — сообщил источник «Ведомостей», близкий к правительству. Обсуждение в настоящий момент идет на уровне рабочих групп. Зарплаты бюджетников будут уравнивать по принципу социального казначейства, отметил собеседник издания.

По мнению ведущего экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, на эти нужды потребуется дополнительно более 1,5 трлн рублей (228 млрд в 2022 году, 466 млрд — в 2023-м, 865 млрд — в 2024-м). Рост зарплат даст дополнительный прирост 2,1 трлн рублей доходов за три года и прибавку в размере 1,9 трлн рублей к ВВП России, прогнозирует эксперт.

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Правительство России хочет поднять ставки по зарплатам бюджетников в экономически слабых отраслях и регионах. По сообщениям источников СМИ, на сокращение разрыва в зарплатах у властей уйдет 1,5 триллиона рублей за три года. «В правительстве обсуждают меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики», — сообщил источник «Ведомостей», близкий к правительству. Обсуждение в настоящий момент идет на уровне рабочих групп. Зарплаты бюджетников будут уравнивать по принципу социального казначейства, отметил собеседник издания. По мнению ведущего экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, на эти нужды потребуется дополнительно более 1,5 трлн рублей (228 млрд в 2022 году, 466 млрд — в 2023-м, 865 млрд — в 2024-м). Рост зарплат даст дополнительный прирост 2,1 трлн рублей доходов за три года и прибавку в размере 1,9 трлн рублей к ВВП России, прогнозирует эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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