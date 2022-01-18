«Ведомости»: власти РФ поднимут зарплаты бюджетникам

19 января 2022 в 07:14 Размер текста - 17 +

Сотрудникам бюджетных сфер в экономически слабых регионах могут поднять выплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство России хочет поднять ставки по зарплатам бюджетников в экономически слабых отраслях и регионах. По сообщениям источников СМИ, на сокращение разрыва в зарплатах у властей уйдет 1,5 триллиона рублей за три года. «В правительстве обсуждают меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики», — сообщил источник «Ведомостей», близкий к правительству. Обсуждение в настоящий момент идет на уровне рабочих групп. Зарплаты бюджетников будут уравнивать по принципу социального казначейства, отметил собеседник издания. По мнению ведущего экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, на эти нужды потребуется дополнительно более 1,5 трлн рублей (228 млрд в 2022 году, 466 млрд — в 2023-м, 865 млрд — в 2024-м). Рост зарплат даст дополнительный прирост 2,1 трлн рублей доходов за три года и прибавку в размере 1,9 трлн рублей к ВВП России, прогнозирует эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России хочет поднять ставки по зарплатам бюджетников в экономически слабых отраслях и регионах. По сообщениям источников СМИ, на сокращение разрыва в зарплатах у властей уйдет 1,5 триллиона рублей за три года. «В правительстве обсуждают меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики», — сообщил источник «Ведомостей», близкий к правительству. Обсуждение в настоящий момент идет на уровне рабочих групп. Зарплаты бюджетников будут уравнивать по принципу социального казначейства, отметил собеседник издания. По мнению ведущего экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, на эти нужды потребуется дополнительно более 1,5 трлн рублей (228 млрд в 2022 году, 466 млрд — в 2023-м, 865 млрд — в 2024-м). Рост зарплат даст дополнительный прирост 2,1 трлн рублей доходов за три года и прибавку в размере 1,9 трлн рублей к ВВП России, прогнозирует эксперт.