Урок физкультуры в школе проходил на улице (архивное фото) Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Семилетний ученик школы №98 в Екатеринбурге получил обморожение кистей обеих рук во время урока физкультуры. Об этом сообщила его мама в группе «Черный список. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мой сын получил обморожение кистей первой степени на уроке физкультуры. 98-я школа, 1А класс. Со слов ребенка, учителю он говорил, но тот его не замечал, занимался другими детьми», — написала Екатерина.

Уже на своей личной странице родительница уточнила в посте, что ее сын в тот день забыл варежки в рюкзаке, но педагог не обратил внимания на жалобу замерзшего ребенка. «А родители в чате меня винят, что я виновата, что не пришла и ребенку варежки не надела! Да и отец-алиментщик их поддерживает. Маразм!» — возмущена женщина.

За комментарием URA.RU обратилось к главному специалисту департамента образования Екатеринбурга Екатерине Катыхиной. На момент публикации ответ получен не был. «Сейчас мы проводим педагогическое расследование, по результатам которого будет принято решение. Также готовим информацию в органы профилактики — полицию, прокуратуру. Могу сказать пока, что учитель физкультуры адекватный, а на улице вчера было минус 4 градуса», — сказала директор школы Галина Городецкая.

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