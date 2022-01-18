18 января 2022

В Красноярске эвакуировали все детские сады

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, спальная комната, детский садик
Причина эвакуации неизвестна Фото:

В Красноярске эвакуируют учреждения для воспитания детей дошкольного возраста. Об этом сообщают в городском управлении образования.

«Проводится эвакуация во всех детских садах города. Причина эвакуации не уточняется», — сказал собеседник РИА «Новости»

Помимо этого, по данным СМИ, детские сады начали эвакуировать и в Норильске. Родители дошкольников сообщают, что ряд детских садов по неизвестной причине намерен закрыться до понедельника.

Ранее URA.RU сообщало о массовой эвакуации школ Екатеринбурга из-за угрозы минирования. 12 января во время первого урока были эвакуированы учащиеся 93 школ, позднее список вырос до 151 учреждения. По одной из версий, причиной могло стать анонимное письмо с угрозами взрыва, которое было разослано по школам.

Мэр Алексей Орлов говорил URA.RU, что такие сообщения отправлялись из-за рубежа. 17 января свердловская полиция установила лжеминера, который с января по сентябрь 2021 года рассылал сообщения в учреждения Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов региона.

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В Красноярске эвакуируют учреждения для воспитания детей дошкольного возраста. Об этом сообщают в городском управлении образования. «Проводится эвакуация во всех детских садах города. Причина эвакуации не уточняется», — сказал собеседник РИА «Новости» Помимо этого, по данным СМИ, детские сады начали эвакуировать и в Норильске. Родители дошкольников сообщают, что ряд детских садов по неизвестной причине намерен закрыться до понедельника. Ранее URA.RU сообщало о массовой эвакуации школ Екатеринбурга из-за угрозы минирования. 12 января во время первого урока были эвакуированы учащиеся 93 школ, позднее список вырос до 151 учреждения. По одной из версий, причиной могло стать анонимное письмо с угрозами взрыва, которое было разослано по школам. Мэр Алексей Орлов говорил URA.RU, что такие сообщения отправлялись из-за рубежа. 17 января свердловская полиция установила лжеминера, который с января по сентябрь 2021 года рассылал сообщения в учреждения Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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