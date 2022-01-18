В Красноярске эвакуировали все детские сады

19 января 2022 в 09:10 Размер текста - 17 +

Причина эвакуации неизвестна Фото: Анна Майорова © URA.RU В Красноярске эвакуируют учреждения для воспитания детей дошкольного возраста. Об этом сообщают в городском управлении образования. «Проводится эвакуация во всех детских садах города. Причина эвакуации не уточняется», — сказал собеседник РИА «Новости» Помимо этого, по данным СМИ, детские сады начали эвакуировать и в Норильске. Родители дошкольников сообщают, что ряд детских садов по неизвестной причине намерен закрыться до понедельника. Ранее URA.RU сообщало о массовой эвакуации школ Екатеринбурга из-за угрозы минирования. 12 января во время первого урока были эвакуированы учащиеся 93 школ, позднее список вырос до 151 учреждения. По одной из версий, причиной могло стать анонимное письмо с угрозами взрыва, которое было разослано по школам. Мэр Алексей Орлов говорил URA.RU, что такие сообщения отправлялись из-за рубежа. 17 января свердловская полиция установила лжеминера, который с января по сентябрь 2021 года рассылал сообщения в учреждения Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Красноярске эвакуируют учреждения для воспитания детей дошкольного возраста. Об этом сообщают в городском управлении образования. «Проводится эвакуация во всех детских садах города. Причина эвакуации не уточняется», — сказал собеседник РИА «Новости» Помимо этого, по данным СМИ, детские сады начали эвакуировать и в Норильске. Родители дошкольников сообщают, что ряд детских садов по неизвестной причине намерен закрыться до понедельника. Ранее URA.RU сообщало о массовой эвакуации школ Екатеринбурга из-за угрозы минирования. 12 января во время первого урока были эвакуированы учащиеся 93 школ, позднее список вырос до 151 учреждения. По одной из версий, причиной могло стать анонимное письмо с угрозами взрыва, которое было разослано по школам. Мэр Алексей Орлов говорил URA.RU, что такие сообщения отправлялись из-за рубежа. 17 января свердловская полиция установила лжеминера, который с января по сентябрь 2021 года рассылал сообщения в учреждения Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов региона.