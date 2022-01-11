Мэр Екатеринбурга: угрозы взрыва в школах пришли из-за рубежа

Алексей Орлов заверил, что власти Екатеринбурга разбираются в истории с волной лжеминирований Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Сообщения о минировании, из-за которых утром 12 января массово эвакуировали больше 150 школ Екатеринбурга, могли поступить из-за рубежа. Такую версию в разговоре с корреспондентом URA.RU выдвинул глава города Алексей Орлов. По словам мэра, подобные атаки на Урале происходят регулярно.

«Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — сказал агентству Алексей Орлов. Ранее источник URA.RU в силовых структурах указывал, что в лжеминировании подозревается человек, проживающий в Латвии.

Орлов также заверил, что городские власти разбираются в ситуации и держат связь со спецслужбами. «Началась эта история [рассылка сообщений] с трех часов ночи, педагоги начали включать компьютеры, и на почтовые адреса школ пришли такие уведомления [о якобы минировании]. Естественно, мы не можем рисковать безопасностью детей, поэтому такие решения [об эвакуации] приняты. Все организованно, без паники. Понятно, что родителям [доставлены] неудобства. Сейчас спецслужбы разбираются в этой истории», — сказал мэр.

Сразу после эвакуации несколько школ объявили о переходе на удаленку до конца недели. Орлов же дал понять, что о массовом отправлении школьников на дистант речи не идет.

О массовой эвакуации школ Екатеринбурга из-за угрозы минирования стало известно рано утром 12 января. Согласно официальной информации, во время первого урока были эвакуировали 93 школы, позднее список вырос до 151 учреждения. По одной из версий, причиной могло стать анонимное письмо с угрозами взрыва, которое было разослано по учреждениям. Учеников, согласно решению областного минобразования, рекомендовано отправить по домам.

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