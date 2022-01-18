Губернатор Моор решил проблему с уборкой снега в Тюмени

Подрядчики мэрии Тюмени не рассчитали количество техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подрядчики мэрии Тюмени, отвечающие за уборку снега в городе, допустили сбой в работе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил губернатор Александр Моор. Главе региона пришлось собирать экстренное совещание, чтобы решить проблему.

«В работе подрядчиков, занимающихся уборкой и вывозом снега, произошел сбой. Неверно было рассчитано количество техники, поздно начали привлекать дополнительные силы», — отметил губернатор. Чиновник добавил, что в Тюмени более 1100 км дорог, а в некоторые дни в городе выпадала месячная норма осадков, поэтому для уборки и вывоза снега не хватило транспорта.

По словам Моора, 18 января он провел встречу с мэром Тюмени Русланом Кухаруком и всеми структурами, ответственными за уборку города от снега. «Вместе нашли решение, как быстро мобилизовать дополнительную технику сейчас и как сформировать резервы на будущее. Чтобы сегодня вы увидели первые результаты, уже этой ночью работа велась в усиленном режиме», — рассказал губернатор.

По словам источника в правительстве региона, просчеты в работе по уборке снега были допущены пока Моор был в отпуске. «Губернатор вышел на работу, и проблема была решена», — заметил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что за прошедшие выходные 15—16 января в Тюмени выпало более 70% от месячной нормы осадков. Жалобы на некачественную уборку массово поступали от жителей городским властям.

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