Михаил Ламбин рассчитывает сдать Нижневартовскую больницу до начала осени Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Нижневартовске назначен новый руководитель филиала управления капитального строительства ХМАО Михаил Ламбин, который курирует строительство центральной окружной больницы на 1100 мест. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Ламбин уже приступил к выполнению обязанностей директора окружного филиала УКСа. Он раньше имел отношение к стройке нижневартовской больницы, поэтому его и решили пригласить на эту должность. Поскольку времени на раскачку нет, а новому человеку пришлось бы долго втягиваться во весь процесс», — сообщил инсайдер.

Сам Ламбин в разговоре с URA.RU подтвердил, что уже вышел на работу. «Планируем, что к концу апреля подрядчик все выполнит и тогда останутся только пусконаладочные работы. А полностью сдача объекта должна быть в июле—августе», — заявил Ламбин. Он также добавил, что не планирует проводить какие-то перестановки внутри филиала УКСа в Нижневартовске.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ провела обыски и выемку документов в нижневартовском филиале УКСа ХМАО. А его экс-директор Александр Макариков был арестован по обвинению в получении взятки в 35 миллионов рублей. Сам объект является долгостроем и возводится уже на протяжении десятка лет.

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