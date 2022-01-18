Гинцбург: «Омикрон» опасен для непривитых, как и все штаммы COVID

19 января 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Нельзя однозначно говорить, что «Омикрон» реже вызывает тяжелую болезнь, считает Гинцбург Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 «Омикрон»-штамм коронавируса особо опасен для непривитых, как и другие штаммы. Такое мнение высказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Нельзя однозначно утверждать, что [тяжелое течение болезни] будет происходить реже. Да, данные европейских стран об этом свидетельствуют, но там 60-80 процентов населения вакцинировано, поэтому однозначно сказать [будет протекать болезнь легче или нет] нельзя», — сказал Гинбург в разговоре с РИА «Новости». Ранее Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». А врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном», передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Омикрон»-штамм коронавируса особо опасен для непривитых, как и другие штаммы. Такое мнение высказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Нельзя однозначно утверждать, что [тяжелое течение болезни] будет происходить реже. Да, данные европейских стран об этом свидетельствуют, но там 60-80 процентов населения вакцинировано, поэтому однозначно сказать [будет протекать болезнь легче или нет] нельзя», — сказал Гинбург в разговоре с РИА «Новости». Ранее Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». А врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном», передает телеканал 360.