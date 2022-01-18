18 января 2022

Гинцбург: «Омикрон» опасен для непривитых, как и все штаммы COVID

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Нельзя однозначно говорить, что «Омикрон» реже вызывает тяжелую болезнь, считает Гинцбург Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

«Омикрон»-штамм коронавируса особо опасен для непривитых, как и другие штаммы. Такое мнение высказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Нельзя однозначно утверждать, что [тяжелое течение болезни] будет происходить реже. Да, данные европейских стран об этом свидетельствуют, но там 60-80 процентов населения вакцинировано, поэтому однозначно сказать [будет протекать болезнь легче или нет] нельзя», — сказал Гинбург в разговоре с РИА «Новости».

Ранее Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». А врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном», передает телеканал 360.

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«Омикрон»-штамм коронавируса особо опасен для непривитых, как и другие штаммы. Такое мнение высказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Нельзя однозначно утверждать, что [тяжелое течение болезни] будет происходить реже. Да, данные европейских стран об этом свидетельствуют, но там 60-80 процентов населения вакцинировано, поэтому однозначно сказать [будет протекать болезнь легче или нет] нельзя», — сказал Гинбург в разговоре с РИА «Новости». Ранее Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». А врачи предупредили об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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