В Екатеринбурге снесут дома, чтобы расширить дорогу

Чтобы расширить улицу Татищева, в Екатеринбурге планируют снести дома, а также два подъезда дома на улице Заводской, 30, предварительно расселив жильцов почти полусотни квартир. Об этом стало известно из постановления администрации Екатеринбурга, которое размещено на официальном сайте мэрии.
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для реконструкции и строительства линейного объекта „Улица Татищева, на участке от улицы Красноуральской до улицы Викулова“», — говорится в постановлении. Также под снос попали дома по адресам: улица Заводская, д. 15а, корп. 1-7, улциа Татищева, 72, 67а, 65, 63, 77.
Улицу Татищева планируют расширить до двух полос. Реконструкция пройдет в три этапа: сначала расширят участок от Красноуральской до Викулова, затем до Лоцмановых и далее до перспективного Серединного кольца.
Чтобы расширить улицу Татищева, в Екатеринбурге планируют снести дома, а также два подъезда дома на улице Заводской, 30, предварительно расселив жильцов почти полусотни квартир. Об этом стало известно из постановления администрации Екатеринбурга, которое размещено на официальном сайте мэрии. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для реконструкции и строительства линейного объекта „Улица Татищева, на участке от улицы Красноуральской до улицы Викулова“», — говорится в постановлении. Также под снос попали дома по адресам: улица Заводская, д. 15а, корп. 1-7, улциа Татищева, 72, 67а, 65, 63, 77. Улицу Татищева планируют расширить до двух полос. Реконструкция пройдет в три этапа: сначала расширят участок от Красноуральской до Викулова, затем до Лоцмановых и далее до перспективного Серединного кольца.