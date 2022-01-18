В Екатеринбурге снесут дома, чтобы расширить дорогу

19 января 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Всего в списке 12 домов, которые необходимо изъять под расширение дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы расширить улицу Татищева, в Екатеринбурге планируют снести дома, а также два подъезда дома на улице Заводской, 30, предварительно расселив жильцов почти полусотни квартир. Об этом стало известно из постановления администрации Екатеринбурга, которое размещено на официальном сайте мэрии. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для реконструкции и строительства линейного объекта „Улица Татищева, на участке от улицы Красноуральской до улицы Викулова“», — говорится в постановлении. Также под снос попали дома по адресам: улица Заводская, д. 15а, корп. 1-7, улциа Татищева, 72, 67а, 65, 63, 77. Улицу Татищева планируют расширить до двух полос. Реконструкция пройдет в три этапа: сначала расширят участок от Красноуральской до Викулова, затем до Лоцмановых и далее до перспективного Серединного кольца. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Чтобы расширить улицу Татищева, в Екатеринбурге планируют снести дома, а также два подъезда дома на улице Заводской, 30, предварительно расселив жильцов почти полусотни квартир. Об этом стало известно из постановления администрации Екатеринбурга, которое размещено на официальном сайте мэрии. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для реконструкции и строительства линейного объекта „Улица Татищева, на участке от улицы Красноуральской до улицы Викулова“», — говорится в постановлении. Также под снос попали дома по адресам: улица Заводская, д. 15а, корп. 1-7, улциа Татищева, 72, 67а, 65, 63, 77. Улицу Татищева планируют расширить до двух полос. Реконструкция пройдет в три этапа: сначала расширят участок от Красноуральской до Викулова, затем до Лоцмановых и далее до перспективного Серединного кольца.