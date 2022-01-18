В свердловском детсаду малышей накормили кашей черного цвета

Воспитанники детского сада №2 в Верхней Пышме (Свердловская область) почувствовали себя плохо после того, как поели кашу черного цвета. Родители одной из групп жаловались на рвоту у детей. С 19 января группу закрыли на карантин, воспитанникам поставлен диагноз острая кишечная инфекция.
«12 января детям давали перловую кашу черного цвета. Похоже на плесень. У детей начались проблемы: отрыжка, диарея, рвота», — цитирует маму одного из детей детского садика telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В посте также добавили, что родители направили жалобы в Роспотребнадзор. «Группу, куда ходят [накормленные кашей] дети, с 19 января закрыли на карантин с предварительным диагнозом ОКИ, одному из детей врач поставил диагноз отравление», — сообщается в посте канала.
Администрация детского сада №2 и управление образования Верхней Пышмы отказались прокомментировать ситуацию. В свердловском управлении Роспотребнадзора корреспонденту URA.RU ответили, что заявок от родителей детей в надзорный орган не поступало. Проверку соблюдения санитарных норм в детском саду смогут организовать только после обращения на сайте Роспотребнадзора.
Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Скриншот из родительского чата группы
Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Скриншот из родительского чата группы
Воспитанники детского сада №2 в Верхней Пышме (Свердловская область) почувствовали себя плохо после того, как поели кашу черного цвета. Родители одной из групп жаловались на рвоту у детей. С 19 января группу закрыли на карантин, воспитанникам поставлен диагноз острая кишечная инфекция. «12 января детям давали перловую кашу черного цвета. Похоже на плесень. У детей начались проблемы: отрыжка, диарея, рвота», — цитирует маму одного из детей детского садика telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». В посте также добавили, что родители направили жалобы в Роспотребнадзор. «Группу, куда ходят [накормленные кашей] дети, с 19 января закрыли на карантин с предварительным диагнозом ОКИ, одному из детей врач поставил диагноз отравление», — сообщается в посте канала. Администрация детского сада №2 и управление образования Верхней Пышмы отказались прокомментировать ситуацию. В свердловском управлении Роспотребнадзора корреспонденту URA.RU ответили, что заявок от родителей детей в надзорный орган не поступало. Проверку соблюдения санитарных норм в детском саду смогут организовать только после обращения на сайте Роспотребнадзора.