18 января 2022

В Челябинской области ждут волны «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Из Челябинска в Тюмень отправили 275 проб на «Омикрон» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области ждут массового заражения «Омикроном». Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«257 проб направлены на исследование в Тюмень. Пока результатов нет, но я не сомневаюсь, что и они покажут наличие нового штамма», — сообщила Гехт.

По словам Гехт, на сегодня в 42 субъектах РФ выявлен «Омикрон». Через неделю он будет фиксироваться уже на всех территориях страны. На сегодня 40% выявленных случаев — это уже не «Дельта», а «Омикрон», отметила вице-губернатор.

О диагностировании первого случая нового штамма коронавируса «Омикрон» в регионе объявили 17 января. Новый штамм COVID выявлен у беременной жительницы Челябинска, которая никуда не выезжала и могла заразиться от мужа.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области ждут массового заражения «Омикроном». Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. «257 проб направлены на исследование в Тюмень. Пока результатов нет, но я не сомневаюсь, что и они покажут наличие нового штамма», — сообщила Гехт. По словам Гехт, на сегодня в 42 субъектах РФ выявлен «Омикрон». Через неделю он будет фиксироваться уже на всех территориях страны. На сегодня 40% выявленных случаев — это уже не «Дельта», а «Омикрон», отметила вице-губернатор. О диагностировании первого случая нового штамма коронавируса «Омикрон» в регионе объявили 17 января. Новый штамм COVID выявлен у беременной жительницы Челябинска, которая никуда не выезжала и могла заразиться от мужа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...