В Челябинской области ждут волны «Омикрона»

В Челябинской области ждут массового заражения «Омикроном». Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.
«257 проб направлены на исследование в Тюмень. Пока результатов нет, но я не сомневаюсь, что и они покажут наличие нового штамма», — сообщила Гехт.
По словам Гехт, на сегодня в 42 субъектах РФ выявлен «Омикрон». Через неделю он будет фиксироваться уже на всех территориях страны. На сегодня 40% выявленных случаев — это уже не «Дельта», а «Омикрон», отметила вице-губернатор.
О диагностировании первого случая нового штамма коронавируса «Омикрон» в регионе объявили 17 января. Новый штамм COVID выявлен у беременной жительницы Челябинска, которая никуда не выезжала и могла заразиться от мужа.
В Челябинской области ждут массового заражения «Омикроном». Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. «257 проб направлены на исследование в Тюмень. Пока результатов нет, но я не сомневаюсь, что и они покажут наличие нового штамма», — сообщила Гехт. По словам Гехт, на сегодня в 42 субъектах РФ выявлен «Омикрон». Через неделю он будет фиксироваться уже на всех территориях страны. На сегодня 40% выявленных случаев — это уже не «Дельта», а «Омикрон», отметила вице-губернатор. О диагностировании первого случая нового штамма коронавируса «Омикрон» в регионе объявили 17 января. Новый штамм COVID выявлен у беременной жительницы Челябинска, которая никуда не выезжала и могла заразиться от мужа.