В Челябинской области ждут волны «Омикрона»

19 января 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Из Челябинска в Тюмень отправили 275 проб на «Омикрон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Челябинской области ждут массового заражения «Омикроном». Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. «257 проб направлены на исследование в Тюмень. Пока результатов нет, но я не сомневаюсь, что и они покажут наличие нового штамма», — сообщила Гехт. По словам Гехт, на сегодня в 42 субъектах РФ выявлен «Омикрон». Через неделю он будет фиксироваться уже на всех территориях страны. На сегодня 40% выявленных случаев — это уже не «Дельта», а «Омикрон», отметила вице-губернатор. О диагностировании первого случая нового штамма коронавируса «Омикрон» в регионе объявили 17 января. Новый штамм COVID выявлен у беременной жительницы Челябинска, которая никуда не выезжала и могла заразиться от мужа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области ждут массового заражения «Омикроном». Об этом на брифинге 19 января заявила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. «257 проб направлены на исследование в Тюмень. Пока результатов нет, но я не сомневаюсь, что и они покажут наличие нового штамма», — сообщила Гехт. По словам Гехт, на сегодня в 42 субъектах РФ выявлен «Омикрон». Через неделю он будет фиксироваться уже на всех территориях страны. На сегодня 40% выявленных случаев — это уже не «Дельта», а «Омикрон», отметила вице-губернатор. О диагностировании первого случая нового штамма коронавируса «Омикрон» в регионе объявили 17 января. Новый штамм COVID выявлен у беременной жительницы Челябинска, которая никуда не выезжала и могла заразиться от мужа.