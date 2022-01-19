В кризисный 2021 год россияне стали чаще попадаться на взятках

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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Более 18 тысяч россиян уличили во взятках в прошлом году Фото:

По итогам 2021 года в России зафиксирован значительный рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. По данным МВД РФ, показатели выявленного взяточничества по сравнению с 2020 годом выросли на 27,8%.

«Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 35 051 (рост 13,8%). Из них связаны со взяточничеством 18 591 (рост 27,8%). В том числе получение взятки — 5020 (рост 20,3%), дача взятки — 4499 (рост 23,3%)», — указано в отчете МВД о состоянии преступности в стране за 2021 год, опубликованном на сайте ведомства.

В целом полиция отмечает снижение преступности в России на 1,9%. Но это не относится к преступлениям экономической направленности — их в 2021 году выявлено больше на 11,6% по сравнению с 2020 годом.

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По итогам 2021 года в России зафиксирован значительный рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. По данным МВД РФ, показатели выявленного взяточничества по сравнению с 2020 годом выросли на 27,8%. «Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 35 051 (рост 13,8%). Из них связаны со взяточничеством 18 591 (рост 27,8%). В том числе получение взятки — 5020 (рост 20,3%), дача взятки — 4499 (рост 23,3%)», — указано в отчете МВД о состоянии преступности в стране за 2021 год, опубликованном на сайте ведомства. В целом полиция отмечает снижение преступности в России на 1,9%. Но это не относится к преступлениям экономической направленности — их в 2021 году выявлено больше на 11,6% по сравнению с 2020 годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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