В кризисный 2021 год россияне стали чаще попадаться на взятках

19 января 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Более 18 тысяч россиян уличили во взятках в прошлом году Фото: Александр Мамаев © URA.RU По итогам 2021 года в России зафиксирован значительный рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. По данным МВД РФ, показатели выявленного взяточничества по сравнению с 2020 годом выросли на 27,8%. «Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 35 051 (рост 13,8%). Из них связаны со взяточничеством 18 591 (рост 27,8%). В том числе получение взятки — 5020 (рост 20,3%), дача взятки — 4499 (рост 23,3%)», — указано в отчете МВД о состоянии преступности в стране за 2021 год, опубликованном на сайте ведомства. В целом полиция отмечает снижение преступности в России на 1,9%. Но это не относится к преступлениям экономической направленности — их в 2021 году выявлено больше на 11,6% по сравнению с 2020 годом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По итогам 2021 года в России зафиксирован значительный рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. По данным МВД РФ, показатели выявленного взяточничества по сравнению с 2020 годом выросли на 27,8%. «Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 35 051 (рост 13,8%). Из них связаны со взяточничеством 18 591 (рост 27,8%). В том числе получение взятки — 5020 (рост 20,3%), дача взятки — 4499 (рост 23,3%)», — указано в отчете МВД о состоянии преступности в стране за 2021 год, опубликованном на сайте ведомства. В целом полиция отмечает снижение преступности в России на 1,9%. Но это не относится к преступлениям экономической направленности — их в 2021 году выявлено больше на 11,6% по сравнению с 2020 годом.