В кризисный 2021 год россияне стали чаще попадаться на взятках

По итогам 2021 года в России зафиксирован значительный рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. По данным МВД РФ, показатели выявленного взяточничества по сравнению с 2020 годом выросли на 27,8%.
«Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 35 051 (рост 13,8%). Из них связаны со взяточничеством 18 591 (рост 27,8%). В том числе получение взятки — 5020 (рост 20,3%), дача взятки — 4499 (рост 23,3%)», — указано в отчете МВД о состоянии преступности в стране за 2021 год, опубликованном на сайте ведомства.
В целом полиция отмечает снижение преступности в России на 1,9%. Но это не относится к преступлениям экономической направленности — их в 2021 году выявлено больше на 11,6% по сравнению с 2020 годом.
По итогам 2021 года в России зафиксирован значительный рост преступлений, связанных с получением и дачей взяток. По данным МВД РФ, показатели выявленного взяточничества по сравнению с 2020 годом выросли на 27,8%. «Зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 35 051 (рост 13,8%). Из них связаны со взяточничеством 18 591 (рост 27,8%). В том числе получение взятки — 5020 (рост 20,3%), дача взятки — 4499 (рост 23,3%)», — указано в отчете МВД о состоянии преступности в стране за 2021 год, опубликованном на сайте ведомства. В целом полиция отмечает снижение преступности в России на 1,9%. Но это не относится к преступлениям экономической направленности — их в 2021 году выявлено больше на 11,6% по сравнению с 2020 годом.