После теплой погоды в ХМАО придет резкое похолодание

В ХМАО температура резко снизится до минус 22 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО ожидается похолодание до -22 градусов ночью и ветер с порывами до 11 м/с. К выходным также резко снизится дневная температура: она составит порядка 13-15 градусов ниже нуля. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«20 января облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью 9—14 градусов ниже нуля, при прояснениях до -22 градусов, днем 5—10 градусов мороза. 21 января повсеместно небольшой снег. Температура ночью 10—15 градусов мороза, при прояснениях до -22 градусов, днем 5—10 градусов ниже нуля», — сказано в прогнозе специалистов.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске дневная температура составит 6—8 градусов ниже нуля, однако в воскресенье опустится до -16 градусов, а в начале следующей недели опустится до -19 градусов ночью. До конца недели ожидается преимущественно пасмурная погода и небольшой снег. Ветер с порывами до 9 м/с.

В Сургуте средняя температура днем составит минус 7—минус 10 градусов. К субботе температура начнет снижаться и опустится до -12, а ночью до 16 градусов ниже нуля. До конца недели синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Ветер будет достигать 9 м/с.

В Нижневартовске похолодание ожидается в субботу — температура резко снизится до -16 градусов ночью, а в воскресенье опустится еще на один градус. До конца недели ожидается пасмурная погода и небольшой снег. До пятницы дневная температура составит в среднем 6-8 градусов ниже нуля. Ожидается ветер с порывами до 11 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришел шквальный ветер с порывами до 20 м/с. Из-за непогоды в Сургуте на центральных площадях города повалились две новогодние елки.